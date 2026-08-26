Lahir dari Ajang WRC, Ini 5 Mitsubishi Lancer Evolution Legendaris Era 1990-an

JAKARTA - Mitsubishi Lancer adalah sedan yang telah melegenda. Sedan ini telah terjual luas di seluruh dunia. Bahkan, penjualannya mencapai lebih dari 7 juta unit.

Model ini juga turut andil membesarkan nama Mitsubishi di industri otomotif dunia. Selain Mitsubishi Lancer, ada pula versi sportynya yakni Lancer Evolution.

Lancer Evolution turut berkiprah pada ajang reli dunia WRC. Dari ajang WRC inilah, lahir Mitsubishi Lancer Evolution pertama kalinya pada Oktober 1992. Masuk ke dalam FIA Group A atau mobil reli yang berbasis dari mobil produksi massal. Saat itu untuk bisa ikut serta dalam WRC setiap pabrikan diharuskan memproduksi mobil balapnya untuk dijual kepada publik minimal 2.500 unit.

Sejak saat itu, Mitsubishi Lancer Evolution memulai kiprahnya di dunia otomotif hingga melahirkan sepuluh model Lancer Evolution yang melegenda. Berikut 5 model Lancer Evolution yang eksis pada tahun 1990-an, sebagaimana melansir laman Mitsubishi Motors, Rabu (26/8/2026):

1. Lancer Evolution I (1992)

Setelah target 2.500 unit Lancer Evolution produksi massal terpenuhi, kiprah Lancer Evolution pun dimulai. Saat itu banyak anggapan dari pabrikan mobil bahwa mobil produksi massal akan laris manis jika berhasil di ajang balap. Untuk membuat Lancer Evolution ini kompetitif, Mitsubishi Motors menggunakan bodi dari Lancer yang ringan dan kompak yang diracik menggunakan mesin 4G63T dengan turbocharger yang berasal dari Galant VR-4. Dikombinasikan dengan penggerak 4WD fulltime.

Mitsubishi Lancer Evolution I 1992 (Dok Mitsubishi)

Mesin ini tentunya dimodifikasi sehingga memiliki tenaga buas 250 PS atau 10 PS lebih besar dari standar Galant VR-4. Kekuatan bodi ditingkatkan tapi juga mengurangi bobot dengan adanya kap mesin aluminium. Suspensi dioptimalkan sehingga lebih kaku. Sistem aerodinamika juga lebih baik dengan adanya lubang besar pada bumper depan dan spoiler belakang.

Lancer Evolution versi produksi massal ini punya dua model, GSR dan RS. Sebanyak 2.500 unit Lancer Evolution I langsung ludes terjual hanya beberapa hari setelah peluncurannya. Total hanya 5.000 unit Lancer Evolution I yang diproduksi pada batch pertama di tahun 1992-1993. Semuanya hadir dengan konfigurasi setir kanan karena hanya dijual untuk pasar Jepang.