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GIIAS Surabaya 2026 Digelar 26-30 Agustus, Diramaikan 37 Merek

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |16:34 WIB
GIIAS Surabaya 2026 Digelar 26-30 Agustus, Diramaikan 37 Merek
GIIAS Surabaya 2026 Digelar 26-30 Agustus, Diramaikan 37 Merek
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JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026 bakal digelar di Grand City pada 26-30 Agustus. 

1. GIIAS Surabaya 2026

Selama sepuluh tahun terakhir, Surabaya menjadi kota tujuan penting bagi penyelenggaraan GIIAS. Pameran ini menjadi ajang utama untuk mengenalkan berbagai perkembangan teknologi otomotif terbaru kepada masyarakat Jawa Timur. 

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyampaikan pameran di Surabaya bertujuan memperluas pasar otomotif nasional sekaligus memanfaatkan potensi besar Jawa Timur. 

"Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting bagi penjualan kendaraan nasional. Hal ini terlihat dari data penjualan mobil hingga April 2026. Jawa Timur konsisten berada di posisi ketiga nasional dengan angka penjualan mencapai 25.228 unit atau menyumbang 9,1% dari total penjualan nasional," ujar Kukuh, dikutip Selasa (25/8/2026).

Ia menambahkan, potensi pasar yang kuat tersebut terbukti dari besarnya populasi kendaraan di wilayah ini. Berdasarkan data BPS yang diperbarui pada 23 Februari 2026, Jawa Timur merupakan daerah dengan jumlah mobil penumpang terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 5,58 juta unit. 

"Angka ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki daya beli, minat, serta kebutuhan yang sangat tinggi terhadap kendaraan roda empat. Hadirnya GIIAS Surabaya 2026 menjadi jawaban langsung untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sangat besar tersebut," tutur Kukuh.  

2. Diramaikan 37 Merek

GIIAS Surabaya 2026 akan menghadirkan total 37 merek kendaraan bermotor. Hal ini mencakup kategori kendaraan penumpang, kendaraan komersial, hingga sepeda motor. 

 

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Topik Artikel :
GIIAS Surabaya GIIAS GIIAS 2026
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