Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Raup 4 Ribu SPK di GIIAS 2026, M6 dan Atto 1 Mendominasi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |17:21 WIB
BYD Raup 4 Ribu SPK di GIIAS 2026, M6 dan Atto 1 Mendominasi
BYD Raup 4 Ribu SPK di GIIAS 2026, M6 dan Atto 1 Mendominasi (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - BYD meraup lebih dari 4 ribu surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang beberapa waktu lalu. Sejauh ini, jumlah tersebut menjadi yang terbesar selama GIIAS 2026.

1. 4 Ribu SPK 

Dari total SPK itu, BYD M6 menjadi salah satu kontributor terbesar. Diketahui, pada pameran GIIAS 2026 menjadi ajang bagi BYD Motor Indonesia untuk meluncurkan BYD M6, baik EV maupun DM, yang telah dirakit lokasi di fasilitas pabrik di wilayah Subang, Jawa Barat. 

Selain MPV elektrifikasi itu, Atto 1 juga menjadi salah satu model terlaris bagi BYD pada GIIAS 2026. Sementara sekita 20 persen pemesanan lainnya tersebar dari berbagai model, seperti BYD Seal, Atto 3, Sealion 7, Dolphin, hingga Denza D9. 

Booth BYD di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Booth BYD di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Di sisi lain, selama GIIAS 2026, booth BYD dikunjungi lebih 105.000 pengunjung. Lebih dari 700 pengunjung turut merasakan secara langsung pengalaman berkendara melalui sesi test drive. 

Dari jumlah tersebut, sekitar lebih dari 60% pengunjung memilih BYD M6, baik varian DM maupun EV. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/15/3236897/jetour_t2_idm-qvHj_large.jpg
Jetour Raup Lebih dari 1.000 Pemesanan pada GIIAS 2026, Model Elektrifkasi Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/15/3236387/booth_honda_di_giias_2026-Jr6P_large.jpg
Wahana Honda Jual Hampir 600 Unit Selama GIIAS 2026, Styo Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/15/3236276/baic_bj30_hybrid-pJkB_large.jpg
BAIC Raup 407 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235920/icar_v23-fkqz_large.jpg
iCar Catat 1.000 SPK di GIIAS 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235912/chery_q-Ru49_large.jpg
Chery Raup 3.500 SPK di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Sumbang 50% Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235904/aion_v-8dwk_large.jpg
GAC Indonesia Catat 2.170 SPK di GIIAS 2026, Aion V Jadi yang Terlaris
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement