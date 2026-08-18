BYD Raup 4 Ribu SPK di GIIAS 2026, M6 dan Atto 1 Mendominasi

JAKARTA - BYD meraup lebih dari 4 ribu surat pemesanan kendaraan (SPK) pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar di ICE BSD Tangerang beberapa waktu lalu. Sejauh ini, jumlah tersebut menjadi yang terbesar selama GIIAS 2026.

1. 4 Ribu SPK

Dari total SPK itu, BYD M6 menjadi salah satu kontributor terbesar. Diketahui, pada pameran GIIAS 2026 menjadi ajang bagi BYD Motor Indonesia untuk meluncurkan BYD M6, baik EV maupun DM, yang telah dirakit lokasi di fasilitas pabrik di wilayah Subang, Jawa Barat.

Selain MPV elektrifikasi itu, Atto 1 juga menjadi salah satu model terlaris bagi BYD pada GIIAS 2026. Sementara sekita 20 persen pemesanan lainnya tersebar dari berbagai model, seperti BYD Seal, Atto 3, Sealion 7, Dolphin, hingga Denza D9.

Booth BYD di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Di sisi lain, selama GIIAS 2026, booth BYD dikunjungi lebih 105.000 pengunjung. Lebih dari 700 pengunjung turut merasakan secara langsung pengalaman berkendara melalui sesi test drive.

Dari jumlah tersebut, sekitar lebih dari 60% pengunjung memilih BYD M6, baik varian DM maupun EV.