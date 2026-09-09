GIIAS Bandung 2026, BAIC Ungkap Penjualan Naik 66%

BANDUNG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026 digelar di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, pada 9-13 September 2026. BAIC Indonesia ikut meramaikan pameran tersebut dengan membawa model baru.

Chief Executive Officer BAIC Indonesia, Johnnathan Salim, mengatakan Bandung memiliki posisi yang sangat penting dalam perjalanan BAIC untuk memperluas jangkauan di Indonesia.

“Bandung merupakan salah satu kota yang memiliki karakter konsumen yang sangat dinamis. Masyarakatnya memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap desain, teknologi, lifestyle, sekaligus value sebuah kendaraan. Karena itu, kami melihat Bandung sebagai salah satu pasar yang sangat potensial bagi BAIC,” ujar Johnnathan Salim, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, kehadiran BAIC di GIIAS Bandung tidak hanya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat produk BAIC secara langsung, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun ekosistem BAIC yang semakin kuat di Jawa Barat.

“Kami ingin BAIC hadir lebih dekat dengan masyarakat Bandung. Bukan hanya melalui produk, tetapi juga melalui jaringan dealer dan layanan purna jual yang semakin mudah diakses. Kehadiran kami di GIIAS Bandung menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen tersebut,” tuturnya.

BAIC T1 di GIIAS Bandung 2026 (Dok BAIC Indonesia)

Pada 2026, BAIC mengembangkan portofolio kendaraan hybrid, sekaligus memasuki era elektrifikasi penuh melalui BAIC T1.

Kinerja penjualan BAIC Indonesia pun tumbuh dengan hadirnya kendaraan elektrifikasi. Hingga Agustus 2026, BAIC Indonesia mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Salah satu produk yang menjadi perhatian utama BAIC di GIIAS Bandung adalah BAIC T1, kendaraan Battery Electric Vehicle (BEV) pertama BAIC di Indonesia.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, mengatakan BAIC T1 tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan.