Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Tips Berkendara saat Terpapar Abu Vulkanik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |19:33 WIB
5 Tips Berkendara saat Terpapar Abu Vulkanik
Aion UT
A
A
A

JAKARTA - Debu vulkanik menimbulkan berbagai risiko bagi masyarakat, termasuk pengguna kendaraan yang harus tetap melakukan perjalanan. Paparan abu vulkanik dan debu di udara tidak hanya dapat mengurangi jarak pandang, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi kendaraan serta kualitas udara di dalam kabin.

Diketahui, Gunung Anak Krakatau menggeliat aktif beberapa hari belakangan. Sebaran debu vulkanik juga sampai hingga wilayah Jabodetabek. 

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pengguna kendaraan diingatkan untuk mengutamakan keselamatan berkendara serta memastikan kendaraan berada dalam kondisi optimal sebelum dan setelah perjalanan. 

Selain kesiapan kendaraan, perhatian terhadap kualitas udara kabin juga penting untuk menjaga kenyamanan pengemudi dan penumpang, khususnya ketika kendaraan melintasi area dengan konsentrasi debu atau abu vulkanik yang meningkat.

Apabila perjalanan tetap harus dilakukan, pengguna kendaraan disarankan terlebih dahulu memantau informasi dan arahan dari pihak berwenang terkait kondisi wilayah yang terdampak. Jika perjalanan dinilai tidak aman, menunda perjalanan merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan.

Ketika jarak pandang menurun akibat abu vulkanik atau debu, pengemudi perlu menyesuaikan kecepatan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi jalan dan lingkungan sekitar.

Selain cara berkendara, beberapa aspek kendaraan juga perlu diperhatikan untuk membantu menjaga keamanan dan kenyamanan selama perjalanan.

Berikut lima langkah yang perlu diperhatikan pengguna kendaraan, sebagaimana dibagikan GAC Indonesia, Selasa (8/9/2026): 

1. Prioritaskan Keselamatan

Pantau informasi cuaca, kondisi aktivitas vulkanik, serta arahan dari pihak berwenang sebelum bepergian. Apabila kondisi wilayah tidak memungkinkan untuk dilalui, pertimbangkan untuk menunda perjalanan.

2. Sesuaikan Kecepatan dan Cara Berkendara

Abu vulkanik dan debu dapat mengurangi jarak pandang serta membuat kondisi jalan lebih sulit diprediksi. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, dan tetap fokus terhadap kondisi sekitar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/15/3221722/suzuki_xl_7-QN2G_large.jpg
6 Cara Minimalkan Risiko Kecelakaan dengan Terapkan Defensive Driving
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/15/3203417/motor-D3LN_large.jpg
Berkendara Motor Aman saat Puasa, Ini 5 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/15/3195029/pemotor_lawan_arah-2hjn_large.jpg
Bahaya Lawan Arah, Ini Risiko yang Mengintai hingga Sanksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/15/3193242/motor-i2QZ_large.jpg
Benarkah Merokok saat Berkendara Motor Bisa Kena Tilang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183350/mobil-h1At_large.jpg
Musim Hujan, Pastikan 9 Komponen Mobil Ini dalam Kondisi Prima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170840/tips_berkendara_motor-Q8Tl_large.jpeg
5 Tips Berkendara Motor Cegah Kecelakaan Fatal
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement