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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Robot Humanoid Chery AiMOGA Tembus Pasar Global, Rambah 60 Negara

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |16:42 WIB
Robot Humanoid Chery AiMOGA Tembus Pasar Global, Rambah 60 Negara
Robot Humanoid Chery AiMOGA Tembus Pasar Global, Rambah 60 Negara (Dok)
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JAKARTA - Robot humanoid China ekspansi ke pasar global. Lebih dari 2 ribu robot dari AiMOGA Robotics telah dikirim ke lebih dari 60 negara. 

AiMOGA Robotics merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan produsen otomotif asal China, Chery. AiMOGA telah menjangkau 60 negara di berbagai belahan dunia, seperti ASEAN termasuk Indonesia, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin

Robot itu dibekali teknologi kecerdasan buatan dan embodied intelligence menuju penerapan komersial. Hingga saat ini, produk  AiMOGA telah hadir dalam lebih dari 100 skenario penerapan nyata, mulai dari ritel otomotif, manajemen lalu lintas cerdas, layanan publik, dan berbagai sektor lainnya. 

President of Chery International sekaligus President of AiMOGA Robotics, Zhang Guibing, menyoroti sejumlah faktor penting dalam mendukung ekspansi global industri robotika. 

“Ekspansi global di industri robotika tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produk, tetapi juga oleh kekuatan dalam riset dan pengembangan, manufaktur, rantai pasok, jaringan distribusi, pengiriman, layanan, serta operasional lokal. Pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan membangun kehadiran yang kuat di setiap pasar,” ujar Zhang Guibing, Selasa (8/9/2026) 

robot humanoid AiMOGA
robot humanoid AiMOGA

Penerapan robot AiMOGA terus berkembang dari layanan ritel otomotif menuju berbagai sektor lainnya, termasuk kepolisian pintar, panduan medis, dan layanan publik. Perkembangan ini menunjukkan teknologi robotika mulai bergerak dari tahap demonstrasi produk menuju penggunaan nyata dalam skala yang lebih luas dan berkelanjutan. 

Pencapaian tersebut menunjukkan perkembangan AiMOGA dari ekspor produk menuju penerapan teknologi robotika yang lebih luas dan berkelanjutan di berbagai negara. 

 

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Topik Artikel :
AiMOGA Robot Humanoid robot Chery
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