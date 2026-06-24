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Chery Q Catat 3 Ribu Pemesanan dalam Sebulan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |19:00 WIB
Chery Q Catat 3 Ribu Pemesanan dalam Sebulan
Chery Q Catat 3 Ribu Pemesanan dalam Sebulan (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) mencatat lebih dari 3.000 unit pre-book Chery Q sejak program dibuka pada 18 Mei 2026 atau dalam waktu sebulan.

1. 3 Ribu Pemesanan

Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan respons positif masyarakat terhadap Chery Q. 

"Ini menunjukkan konsumen semakin mencari kendaraan listrik sebagai bagian dari ekspresi gaya hidup yang personal. Capaian ini menjadi indikasi Chery Q mampu menjawab ekspektasi konsumen yang fokus pada kepraktisan, kelengkapan fitur, namun tetap menjawab karakter aspiratif mereka," kata Budi, Rabu (24/6/2026). 

Pihaknya meyakini, respons ini akan memperkuat kepercayaan pasar terhadap Chery Q dan semakin menginspirasi lebih banyak konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik. 

Chery Q merupakan mobil listrik yang bersaing di segmen compact. Model ini dibekali fitur keselamatan aktif melalui 20 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). 

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Topik Artikel :
Mobil Chery Chery Q Chery
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