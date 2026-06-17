Bocoran Freelander 8, SUV Gagah Kolaborasi Chery dan Jaguar Land Rover

JAKARTA - Merek kendaraan energi baru (NEV) mewah independen yang didirikan Chery dan Jaguar Land Rover yakni Freelander meluncurkan gambar resmi “Freelander 8” First Edition. Model ini diposisikan sebagai SUV NEV off-road kelas atas. Freelander 8 diharapkan akan memasuki pasar pada paruh kedua 2026.

1. Freelander 8

First Edition menampilkan lapisan matte eksklusif “Flowing Silver” dengan pernis nano-keramik, melansir Car News China, Rabu (17/6/2026). Model ini tetap setia pada bahasa desain Concept 97.

Dari segi dimensi, Freelander 8 memiliki panjang 5.118 mm, lebar 2.050 mm, dan tinggi 1898 mm, dengan jarak sumbu roda 3040 mm. Kendaraan ini mengadopsi konfigurasi enam tempat duduk 2+2+2 dan mendukung pengait derek opsional dengan kapasitas 2000 kg.

Freelander 8 ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 8397 terbaru, menawarkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan 8295. Ini termasuk peningkatan daya CPU 3x, GPU 3x, dan NPU 12x. Mobil ini dilengkapi standar sistem ADS Qiankun Huawei dan LiDAR 896-garis.

Sistem penggerak menggunakan sistem hybrid dengan jangkauan yang diperluas yang menampilkan mesin Chery SQRH4J15 1.5T, menghasilkan daya 115 kW (154 hp). Mobil ini dilengkapi baterai 60,331 kWh yang dikembangkan dalam kemitraan dengan CATL. Jangkauan listrik murni sejauh 221 km.

Untuk off-road, kendaraan ini mencakup sistem all-terrain cerdas i-ATS, kunci diferensial mekanis depan, e-LSD belakang, dan suspensi udara dual-chamber loop tertutup.