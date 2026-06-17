Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bocoran Freelander 8, SUV Gagah Kolaborasi Chery dan Jaguar Land Rover

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |16:25 WIB
Bocoran Freelander 8, SUV Gagah Kolaborasi Chery dan Jaguar Land Rover
Bocoran Freelander 8, SUV Gagah Kolaborasi Chery dan Jaguar Land Rover Chery-JLR via Car News China)
A
A
A

JAKARTA - Merek kendaraan energi baru (NEV) mewah independen yang didirikan Chery dan Jaguar Land Rover yakni Freelander meluncurkan gambar resmi “Freelander 8” First Edition. Model ini diposisikan sebagai SUV NEV off-road kelas atas. Freelander 8 diharapkan akan memasuki pasar pada paruh kedua 2026.

1. Freelander 8

First Edition menampilkan lapisan matte eksklusif “Flowing Silver” dengan pernis nano-keramik, melansir Car News China, Rabu (17/6/2026). Model ini tetap setia pada bahasa desain Concept 97. 

Dari segi dimensi, Freelander 8 memiliki panjang 5.118 mm, lebar 2.050 mm, dan tinggi 1898 mm, dengan jarak sumbu roda 3040 mm. Kendaraan ini mengadopsi konfigurasi enam tempat duduk 2+2+2 dan mendukung pengait derek opsional dengan kapasitas 2000 kg.

Freelander 8 ditenagai chip Qualcomm Snapdragon 8397 terbaru, menawarkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan 8295. Ini termasuk peningkatan daya CPU 3x, GPU 3x, dan NPU 12x. Mobil ini dilengkapi standar sistem ADS Qiankun Huawei dan LiDAR 896-garis.

Sistem penggerak menggunakan sistem hybrid dengan jangkauan yang diperluas yang menampilkan mesin Chery SQRH4J15 1.5T, menghasilkan daya 115 kW (154 hp). Mobil ini dilengkapi baterai 60,331 kWh yang dikembangkan dalam kemitraan dengan CATL. Jangkauan listrik murni sejauh 221 km. 

Untuk off-road, kendaraan ini mencakup sistem all-terrain cerdas i-ATS, kunci diferensial mekanis depan, e-LSD belakang, dan suspensi udara dual-chamber loop tertutup.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/15/3221726//chery_q-ZJzN_large.jpg
Chery Q Dibanderol Rp200 Jutaan, Dibekali 20 Fitur ADAS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/15/3221281//chery_q-rkWV_large.jpg
Berdimensi Ringkas, Chery Q Dibekali 38 Kompartemen Penyimpanan hingga Front Trunk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/15/3220143//chery_q-ljkH_large.jpeg
Chery Q Punya Daya Jelajah hingga 400 KM, Isi Daya Cuma 16 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/15/3219686//chery_q-Ut5T_large.jpg
Intip Spesifikasi Chery Q, Mobil Listrik Compact yang Dibanderol Rp200 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/15/3219387//chery_q-zQEl_large.jpg
Chery Q Resmi Diperkenalkan Lewat Panggung Indonesian Idol 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/15/3218287//chery_q3-Dn5N_large.jpeg
Chery Q Bakal Meluncur, Siap Saingi Atto 1 dan Geely EX2
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement