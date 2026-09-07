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Catat Sejarah, Robot Humanoid Chery Jadi yang Pertama Kantongi 3 Sertifikasi Uni Eropa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |12:46 WIB
Catat Sejarah, Robot Humanoid Chery Jadi yang Pertama Kantongi 3 Sertifikasi Uni Eropa
AiMOGA Mornine.
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JAKARTA – AiMOGA Robotics, perusahaan robotika yang bekerja sama dengan produsen otomotif Chery, mengumumkan robot humanoidnya, Mornine, telah memperoleh 3 sertifikasi dan standar Uni Eropa. Ini merupakan sejarah baru karena Mornine merupakan robot humanoid pertama di dunia yang memperoleh ketiga sertifikasi tersebut.

Sertifikasi itu mencakup aspek hardware dan software, yaitu CE-MD (Machinery Safety Directive), EN 18031 (Cybersecurity and Data Protection), dan CE-RED (Radio Equipment Directive).

Sebelumnya, Mornine telah mengantongi sejumlah sertifikasi, termasuk Sertifikasi FCC (Federal Communications Commission) dari Amerika Serikat. Pencapaian ini juga menjadi tonggak bagi robot humanoid asal China dalam memenuhi standar kepatuhan global dan mendukung implementasi komersial.

AiMOGA Mornine.

"Bagi AiMOGA Robotics, sertifikasi tidak pernah sekadar menjadi tahapan administratif, melainkan menjadi awal perjalanan sebuah robot menuju penerapan di dunia nyata," ujar President of Chery International sekaligus President of AiMOGA Robotics, Zhang Guibing, dalam siaran pers perusahaan, Senin (7/9/2026).

"Kami selalu menempatkan keselamatan, keandalan sistem operasional, serta perlindungan data sebagai prioritas utama. Keberhasilan Mornine memenuhi rangkaian standar Uni Eropa untuk aspek hardware dan software menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan teknologi robotika yang dapat diterapkan dan dipercaya di berbagai kebutuhan nyata," tuturnya.

 

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