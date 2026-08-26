Wamenperin Buka GIIAS Surabaya 2026: Optimistis Penjualan Mobil Lampaui 850 Ribu Unit

JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, meyakini penjualan mobil di Indonesia pada 2026 tembus di atas 850 ribu unit. Hal itu diungkapkannya saat membuka pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2026.

GIIAS Surabaya 2026 digelar di Grand City Convex pada 26-30 Agustus.

1. Optimistis Penjualan Mobil Lampaui 850 Ribu Unit

Wamenperin Faisol Riza mengapresiasi penyelenggaraan GIIAS Surabaya. Ia pun menyampaikan optimismenya terhadap pertumbuhan positif kinerja industri otomotif nasional sepanjang 2026. Hal ini mulai dari peningkatan penjualan wholesale dan retail, lonjakan ekspor, hingga pesatnya pertumbuhan pasar kendaraan ramah lingkungan (elektrifikasi).

"Bagi pemerintah, GIIAS bukan sekadar pameran atau tempat transaksi, melainkan barometer kesehatan industri nasional serta ruang bertemunya inovasi dan pergerakan ekonomi daerah. Kami optimis target penjualan domestik dapat melampaui 850.000 unit tahun ini," tuturnya, Rabu (26/8/2026).

Pembukaan GIIAS Surabaya 2026 (Dok)

Ia mengatakan, pemerintah tentu akan terus menjadi mitra strategis yang selalu mendengar, membantu, mencarikan solusi atas tantangan yang ada, dan bersama-sama membangun keekonomian nasional.

"Semoga GIIAS Surabaya 2026 memberikan manfaat dan dorongan positif bagi kemajuan industri otomotif serta ekonomi Jawa Timur," ujar Faisol.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya yang dibacakan Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Iwan, menyampaikan selamat dan dukungan penuh atas penyelenggaraan pameran otomotif ini.

"Kami berharap melalui kegiatan GIIAS Surabaya 2026 ini Jawa Timur dapat terus berinovasi dan mengembangkan ide-ide untuk mempromosikan nilai tambah produk serta daya saing dalam industri otomotif, sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai gerbang baru perekonomian," ungkap Iwan.