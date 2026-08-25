BYD Sealion 08 Segera Meluncur, Dibekali Baterai Jumbo dengan Jarak Tempuh hingga 900 Km

BYD Sealion 08 Segera Meluncur, Dibekali Baterai Jumbo dengan Jarak Tempuh hingga 900 Km (Autohome vis Car News China)

JAKARTA - BYD Sealion 08 bakal meluncur pada 2 September 2026 untuk pasar China. BYD Sealion 08 tersebut dibekali baterai jumbo berkapasitas 115,072 kWh dengan jarak tempuh hingga 900 km.

BYD Sealion 08 akan tersedia dalam 2 versi, yaitu Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) maupun Battery Electric Vehicle (BEV).

Sealion 08 dilengkapi dengan berbagai teknologi terkini dari BYD, termasuk Blade Battery generasi kedua, teknologi pengisian daya cepat (flash-charging), dan sistem bantuan pengemudi cerdas "God’s Eye" 5.0.

Spesifikasi BYD Sealion 08

Melansir Car News China, Selasa (25/8/2026), terinspirasi dari mobil konsep Ocean S, Sealion 08 mengusung desain "Ocean Aesthetics". Bagian depan dicirikan lampu daytime running light (DRL) berbentuk gelombang dan lampu depan vertikal yang terpisah. Dari samping tampak garis-garis membulat dengan gagang pintu semi-tersembunyi. Pada bagian belakang dilengkapi lampu belakang yang menyambung.

BYD Sealion 08 Autohome via Car News China

Dari segi dimensi, BYD Sealion 08 memiliki panjang 5.115 mm, lebar 1.999 mm, dan tinggi 1.800 mm, dengan jarak sumbu roda 3.030 mm.

Pada bagian interior terdapat layar kontrol tengah yang melayang yang diperkirakan berukuran 15,6 inci dan klaster instrumen digital yang terintegrasi.

Baris kedua dilengkapi layar berukuran 21,4 inci, sistem audio Devialet dengan 25 speaker, kulkas bawaan, layar kontrol fungsional, dan meja lipat kecil. Model yang ditampilkan dalam gambar resmi memiliki konfigurasi 6 kursi dengan kursi zero-gravity di baris kedua yang mendukung fungsi ventilasi, pemanas, dan pijat. Versi 5 kursi juga akan tersedia.