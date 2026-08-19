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BYD M6 DM Raih Penghargaan di Indonesia Automotive Awards 2026, Penjualan Tembus 3.200 Unit

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |12:10 WIB
BYD M6 DM Raih Penghargaan di Indonesia Automotive Awards 2026, Penjualan Tembus 3.200 Unit
BYD M6 DM Raih Penghargaan di Indonesia Automotive Awards 2026, Penjualan Tembus 3.200 Unit (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - BYD M6 DM (dual mode) mencatatkan penjualan wholesales (pabrik ke diler) sebanyak 3.200 unit. Torehan penjualan itu diraih setelah BYD M6 DM meluncur pada Mei 2026. 

1. Penjualan Tembus 3.200 Unit

Diketahui, BYD M6 DM adalah mobil elektrifikasi berteknologi plug in hybrid electric vehicle (PHEV). Ini menjadi model PHEV pertama BYD di Indonesia.

BYD M6 DM sudah diproduksi secara lokal di Indonesia, tepatnya di fasilitas pabrik di Subang, Jawa Barat. 

Pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, BYD M6 DM juga menjadi primadona. BYD M6 DM menjadi tulang punggung penjualan brand tersebut selama GIIAS 2026 berlangsung. 

BYD M6 DM dan EV (Okezone/Erha A Ramadhoni)
BYD M6 DM dan EV (Okezone/Erha A Ramadhoni)

“Kami merasa senang melihat bagaimana BYD M6 DM sejak pertama kali diperkenalkan telah mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Indonesia. Penerimaan tersebut terus berlanjut hingga GIIAS 2026, dimana tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa teknologi DM menjadi pilihan yang relevan bagi keluarga di Tanah Air," kata President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, dikutip Rabu (19/8/2026). 

Selain torehan penjualan BYD M6 juga menjadi model yang paling banyak dicoba pengunjung GIIAS 2026 lewat sesi test drive. Dari lebih 700 orang yang test drive, lebih dari 60% memilih BYD M6, baik varian DM maupun EV. 

 

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