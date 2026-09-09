JAKARTA - Toyota masih menjadi merek mobil terlaris di Indonesia pada Agustus 2026. Sementara BYD berada di urutan 3, menempel Toyota dan Daihatsu.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke diler) Toyota pada Agustus 2026 sebanyak 20.357 unit. Toyota jauh meninggalkan posisi kedua yang ditempati Daihatsu dengan penjualan wholesales 13.214 unit.
Keduanya menjadi brand yang menyentuh angka 2 "digit" dari sisi wholesales pada Agustus 2026.
Sementara posisi ketiga ditempati BYD. Brand asal China itu melesat menyalip brand-brand Jepang lainnya, seperti Suzuki dan Mitsubishi.
Pada Agustus 2026, penjualan wholesales BYD mencapai 7.870 unit. Suzuki berada di urutan keempat dengan 5.935 unit.
Mitsubishi Motors menempati posisi lima dengan penjualan wholesales 5.022 unit.
Sementara brand Jepang lainnya, Honda, berada di urutan 8 dengan penjualan wholesales 3.177 unit. Posisi Honda tepat berada di bawah Jaecoo yang mencatatkan penjualan wholesales 3.300 unit pada Agustus 2026.
Berikut 10 merek mobil terlaris berdasarkan wholesales dan penjualan ritel Agustus 2026:
Wholesales
Toyota: 20.357 unit
Daihatsu: 13.214 unit
BYD: 7.870 unit
Suzuki: 5.935 unit
Mitsubishi Motors: 5.022 unit
Mitsubishi Fuso: 4.882 unit
Jaecoo: 3.300 unit
Honda: 3.177 unit
Isuzu: 2.914 unit
Hino: 2.871 unit.
Retail Sales
Toyota: 21.938 unit
Daihatsu: 12.100 unit
BYD: 6.861 unit
Suzuki: 6.118 unit
Mitsubishi Motors: 5.561 unit
Mitsubishi Fuso: 4.637 unit
Honda: 4.117 unit
Jaecoo: 3.300 unit
Hino: 3.258 unit
Isuzu: 2.632 unit.