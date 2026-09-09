10 Merek Mobil Terlaris Agustus 2026: BYD Tempel Toyota dan Daihatsu

10 Merek Mobil Terlaris Agustus 2026: BYD Tempel Toyota dan Daihatsu (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Toyota masih menjadi merek mobil terlaris di Indonesia pada Agustus 2026. Sementara BYD berada di urutan 3, menempel Toyota dan Daihatsu.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke diler) Toyota pada Agustus 2026 sebanyak 20.357 unit. Toyota jauh meninggalkan posisi kedua yang ditempati Daihatsu dengan penjualan wholesales 13.214 unit.

Keduanya menjadi brand yang menyentuh angka 2 "digit" dari sisi wholesales pada Agustus 2026.

Sementara posisi ketiga ditempati BYD. Brand asal China itu melesat menyalip brand-brand Jepang lainnya, seperti Suzuki dan Mitsubishi.

Pada Agustus 2026, penjualan wholesales BYD mencapai 7.870 unit. Suzuki berada di urutan keempat dengan 5.935 unit.

Mitsubishi Motors menempati posisi lima dengan penjualan wholesales 5.022 unit.

Sementara brand Jepang lainnya, Honda, berada di urutan 8 dengan penjualan wholesales 3.177 unit. Posisi Honda tepat berada di bawah Jaecoo yang mencatatkan penjualan wholesales 3.300 unit pada Agustus 2026.

Berikut 10 merek mobil terlaris berdasarkan wholesales dan penjualan ritel Agustus 2026:

Wholesales

Toyota: 20.357 unit

Daihatsu: 13.214 unit

BYD: 7.870 unit

Suzuki: 5.935 unit

Mitsubishi Motors: 5.022 unit

Mitsubishi Fuso: 4.882 unit

Jaecoo: 3.300 unit

Honda: 3.177 unit

Isuzu: 2.914 unit

Hino: 2.871 unit.

Retail Sales

Toyota: 21.938 unit

Daihatsu: 12.100 unit

BYD: 6.861 unit

Suzuki: 6.118 unit

Mitsubishi Motors: 5.561 unit

Mitsubishi Fuso: 4.637 unit

Honda: 4.117 unit

Jaecoo: 3.300 unit

Hino: 3.258 unit

Isuzu: 2.632 unit.