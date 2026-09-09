Penjualan Mobil Agustus 2026 Tembus 81 Ribu Unit, Tertinggi Sepanjang Tahun!

Penjualan Mobil Agustus 2026 Tembus 81 Ribu Unit, Tertinggi Sepanjang Tahun! (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Penjualan mobil di Indonesia pada Agustus 2026 tembus 80 ribu unit. Jumlah tersebut juga menjadi penjualan bulanan tertinggi sepanjang tahun ini.

1. Penjualan Mobil Agustus 2026

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke diler) sebanyak 81.756 unit. Jumlah itu naik signifikan hingga 32,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni sebanyak 61.771 unit.

Penjualan wholesales Agustus 2026 juga naik dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 81.115 unit. Penjualan pada Agustus naik 0,8% dibandingkan bulan sebelumnya.

Penjualan pada Agustus juga mencetak rekor penjualan bulanan. Sebelumnya, penjualan wholesales bulanan terbesar tercatat pada Februari 2026 yakni sebanyak 81.247 unit.

Sementara itu, penjualan ritel (diler ke konsumen) pada Agustus 2026 tercatat sebanyak 83.422 unit. Jumlah itu naik 25,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 66.493 unit.

Penjualan ritel Agustus 2026 juga naik dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebanyak 77.460 unit alias naik 7,7%.

Di sisi lain, secara kumulatif, penjualan wholesales pada Januari-Agustus 2026 mencapai 599.491 unit. Jumlah tersebut naik 20,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 499.315 unit.