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Mobil Listrik Mungil BYD Racco Curi Perhatian di Jepang, Bakal Masuk Indonesia?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |16:52 WIB
Mobil Listrik Mungil BYD Racco Curi Perhatian di Jepang, Bakal Masuk Indonesia?
Mobil Listrik Mungil BYD Racco Curi Perhatian di Jepang, Bakal Masuk Indonesia? (Car News China)
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JAKARTA - BYD ikut meramaikan pasar kei car di Jepang lewat model BYD Racco. BYD Motor Indonesia pun tak menutup peluang BYD Racco bakal dipasarkan di Tanah Air. 

1. BYD Racco

Diketahui, BYD Racco meluncur di Jepang pada 28 Juli 2026. Sejak peluncurannya, BYD Racco mencatatkan penjualan lebih dari 1.000 ribu unit dalam waktu 2 minggu, menurut laporan Car News China.  

BYD Motor Indonesia sempat mengunggah Racco lewat postingan di media sosial. Hal ini untuk melihat respons konsumen di Indonesia. 

"Model ini menjadi favorit di negara tersebut (Jepang-red) dan secara mengejutkan responsnya sangat positif," ujar Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, dikutip Selasa (8/9/2026).  

"Namun, kami masih ingin melihat sisi mana yang nantinya dapat menjadi strong point, khususnya dari sisi komunikasi produk, harga, dan promosi. Semua itu harus kami kalkulasikan," ujar Luther. 

Ia menjelaskan, pihaknya masih mengkaji dari sisi engineering hingga riset pasar. Hal ini untuk menjadi pertimbangan sebelum memutuskan BYD Racco dipasarkan di Indonesia. 

"Yang jelas memang di negara awal dia diperkenalkan itu tanggapan respon masyarakat cukup baik ya. Nah itu satu hal positif yang membuat kita makin confidence. Mudah-mudahan ya sesegera mungkin," tutur Luther. 

 

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