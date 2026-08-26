BYD Great Seagull dengan Dimensi Lebih Besar dari Atto 1 Segera Meluncur, Tepergok Uji Jalan

BYD Great Seagull dengan Dimensi Lebih Besar dari Atto 1 Segera Meluncur, Tepergok Uji Jalan (Car News China)

JAKARTA - Produsen asal China, BYD, akan meluncurkan hatchback listrik baru yakni Great Seagull. Model tersebut diposisikan di antara Seagull (atau dikenal juga dengan nama Atto 1) dan Dolphin.

1. BYD Great Seagull

Kabar mengenai peluncuran hatchback listrik baru itu disampaikan General Manager divisi penjualan jaringan Ocean BYD, Zhang Zhuo, pada Chengdu Auto Show 2026.

Melansir Car News China, Rabu (26/8/2026), pada Juli 2026, BYD Great Seagull mengajukan izin penjualan di China. Model ini memiliki emblem "Seagull" (Haiou) standar pada pintu bagasinya. Awalnya, mobil ini diduga sebagai generasi penerus dari Seagull yang ada saat ini.



Zhang Zhuo mengungkapkan, mobil baru ini akan memasuki pasar domestik tahun ini dengan nama BYD Great Seagull. Penamaan ini selaras dengan model BYD Da Tang (Great Tang) dan Da Han (Great Han) yang telah dirilis sebelumnya, yang merupakan bagian dari seri Dynasty.

Great Seagull akan menjadi pesaing bagi Geely Xingyuan (E2 / EX2) dan GAC Aion UT.

BYD Great Seagull (Car News China)

Secara dimensi, BYD Great Seagull memiliki panjang 4.205 cm, lebar 1.810 cm, tinggi 1.570 mm, serta dan jarak sumbu roda (wheelbase) 2.650 mm. Sebagai perbandingan, mobil ini 425 mm lebih panjang daripada BYD Seagull standar. Selain itu, mobil baru ini hanya lebih pendek 65 mm dibandingkan BYD Dolphin.

Great Seagull menggunakan pelek 16 inci dengan ban berukuran 205/60. Berat kosong (curb weight) kendaraan ini berkisar antara 1.180 hingga 1.255 kg.

BYD Great Seagull dibekali motor listrik tunggal bertenaga 95 kW (127 hp) yang ditenagai baterai LFP buatan FinDreams. Model ini tersedia dalam dua pilihan kapasitas baterai LFP, yaitu 30 kWh dan 39,2 kWh, yang memungkinkan jarak tempuh (range) sejauh 320–420 km dalam siklus CLTC. Kecepatan tertingginya mencapai 150 km/jam.