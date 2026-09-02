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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Bangun 10 Ribu Stasiun Flash Charging dalam 6 Bulan, Layani 1,83 Juta Pelanggan Termasuk dari Brand Lain

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |15:27 WIB
BYD Bangun 10 Ribu Stasiun Flash Charging dalam 6 Bulan, Layani 1,83 Juta Pelanggan Termasuk dari Brand Lain
BYD Bangun 10 Ribu Stasiun Flash Charging dalam 6 Bulan, Layani 1,83 Juta Pelanggan Termasuk dari Brand Lain (IT Home via Car News China)
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JAKARTA - Produsen otomotif asal China, BYD, membangun 10 ribu stasiun pengisian daya cepat (flash charging) dalam waktu 6 bulan. Selama periode itu, 10 ribu stasiun flash charging itu melayani sebanyak 1,83 juta pelanggan dengan sekitar 30 persen di antaranya bukan konsumen BYD. 

1. Bangun 10 Ribu Stasiun Flash Charging

Sebanyak 10 ribu stasiun flash charging itu tersebar di seluruh China dan mencakup 325 kota. Perusahaan juga melaporkan penyaluran listrik kumulatif sebesar 210 juta kWh. Angka-angka tersebut diungkapkan pada upacara peresmian Stasiun Unggulan (Flagship Station) Flash Charging Shenzhen Longhua pada tanggal 28 Agustus, yang menandai stasiun ke-10.000 dalam jaringan tersebut, demikian dilaporkan IT Home.

Wakil Presiden Eksekutif BYD, He Zhiqi, mengatakan jaringan tersebut mencapai angka 10.000 stasiun dalam waktu kurang dari enam bulan setelah perusahaan mengumumkan teknologi Flash Charging terbarunya pada 5 Maret. Ia menyebutkan rata-rata peluncuran stasiun mencapai 55 unit per hari selama periode tersebut.

BYD menyatakan, stasiun Flash Charging miliknya kini menjangkau 325 kota di seluruh Tiongkok daratan. Perusahaan menyebutkan Hulunbuir di Mongolia Dalam, Sanya di Hainan, Shuangyashan di Heilongjiang, dan Kashgar di Xinjiang sebagai titik-titik paling utara, selatan, timur, dan barat dari jaringan tersebut.

BYD juga menyebutkan adanya stasiun di Turpan dan di dekat kaki Gunung Everest. Jaringannya melibatkan mitra seperti Sinopec, PetroChina, CNOOC, TELD, JD.com, Alipay, AutoNavi (Amap), dan Ucar. 

Melansir Car News China, BYD belum mengungkapkan berapa banyak dari 10.000 stasiun tersebut yang terkait masing-masing mitra ataupun memublikasikan daftar lengkap lokasi stasiunnya.

 

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Topik Artikel :
Otomotif mobil listrik BYD
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