Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Yangwang U7 Diuji Ekstrem Tempuh Jarak 30 Ribu Km dan Flash Charging 350 Kali, Kapasitas Baterai Turun Segini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |15:42 WIB
BYD Yangwang U7 Diuji Ekstrem Tempuh Jarak 30 Ribu Km dan Flash Charging 350 Kali, Kapasitas Baterai Turun Segini
BYD Yangwang U7 Diuji Ekstrem Tempuh Jarak 30 Ribu Km dan Flash Charging 350 Kali, Kapasitas Baterai Turun Segini (Dok BYD)
A
A
A

JAKARTA - Sedan listrik Yangwang U7 menjalani uji ketahanan sejauh 30 ribu km dalam waktu sekitar 8 hari. Dalam rentang waktu itu, model yang diproduksi sub brand BYD itu juga lebih dari 350 kali diisi daya cepat. Hasilnya, terungkap kapasitas baterai Yangwang U7 setelah pengujian tersebut. 

1. Uji Ketahanan Yangwang U7

Yangwang U7 model 2026 adalah model pertama BYD yang  menggunakan teknologi Blade Battery 2.0. Model itu diuji ketahanan dalam waktu 8 hari, 19 jam, dan 58 menit. 

General Manager Yangwang, Hu Xiaoqing, menegaskan keaslian uji coba tersebut. Ia menyatakan, kendaraan yang diuji adalah model produksi standar yang dipilih secara acak dari gerai ritel, bukan mobil konsep, kendaraan dengan penyetelan khusus, ataupun versi modifikasi. Hu lebih lanjut menyatakan, Yangwang terbuka terhadap verifikasi dan pengujian dari berbagai lembaga independen maupun individu.

Uji ketahanan ini dilaksanakan di Nanning, sebuah kota di China bagian selatan. Selama pengujian, suhu rata-rata melebihi 36°C dengan kelembapan relatif mencapai 80%. Kendaraan melaju dengan kecepatan konstan 240 km/jam, sementara sistem pendingin udara (AC) terus beroperasi pada suhu 24°C sepanjang pengujian.

Selama uji ketahanan tersebut, U7 menjalani lebih dari 350 siklus pengisian daya cepat (flash charging_. Setelah pengujian selesai, tingkat retensi kapasitas baterai tetap berada di angka 98,7%. 

Menurut pihak perusahaan, Yangwang telah mengerahkan total 758 unit kendaraan uji untuk U7 sebelum peluncurannya ke pasar, dengan akumulasi jarak tempuh pengujian nyata mencapai 10,49 juta km.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mobil listrik Yangwang U7 BYD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/15/3238398/byd_great_seagull-xCFs_large.jpg
BYD Great Seagull dengan Dimensi Lebih Besar dari Atto 1 Segera Meluncur, Tepergok Uji Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/15/3238196/byd_sealion_08-KCGY_large.jpg
BYD Sealion 08 Segera Meluncur, Dibekali Baterai Jumbo dengan Jarak Tempuh hingga 900 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/15/3231280/mobil_phev_byd_qin_plus_dm_i_terbakar-Sq4T_large.jpg
Mobil PHEV BYD Terbakar Hebat Usai Kecelakaan Beruntun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/15/3230314/komponen_byd_tang_copot-7knu_large.jpg
BYD Ungkap Hasil Investigasi Terkait Copotnya Komponen Mobil saat Terjang Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/15/3228957/denza_d9-Ifsj_large.jpg
Denza D9 Kini Punya Warna Baru, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/15/3228748/byd_seal_08-kzd7_large.jpg
BYD Seal 08 Meluncur, Raup 65 Ribu Pemesanan dalam 30 Jam
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement