7 Komponen yang Wajib Dicek saat Mobil Sudah 5 Tahun

JAKARTA - Pemilik kendaraan perlu memperhatikan mobilnya setelah masa kepemilikan selama 5 tahun. Hal ini karena ada sejumlah komponen yang perlu dicek lebih lanjut dan tak menutup kemungkinan perlu diganti.

Perawatan mobil setelah berusia lima tahun merupakan sesuatu yang wajib diperhatikan oleh semua pemilik kendaraan. Hal ini dianggap penting karena beberapa komponen harus diganti mengingat umur kinerjanya sudah cukup lama.

Umumnya, perawatan yang berlaku untuk mobil di usia yang mencapai masa pakai sampai 100.000 km tersebut bukan lagi hanya urusan ganti oli dan filter oli. Pemeriksaan kondisi mobil sebelum atau sesudah lima tahun bisa terbagi atas dua varian.

Pertama, pada pengguna mobil dengan transmisi manual. Hal yang harus diperhatikan adalah memeriksa kondisi kopling, tali kipas, timing belt, hingga komponen pada kaki-kaki mobil.

Sementara untuk pengguna mobil dengan transmisi matic, hal yang paling diutamakan adalah memperhatikan oli pada transimisinya. Ini dianggap penting karena jika pengguna kendaraan matic tidak memperhatikan masalah ini maka akan berpengaruh kepada perpindahan transmisi matic yang tidak lembut, bahkan akan terasa sangat kasar.

Berikut beberapa komponen kendaraan yang harus rutin diperiksa setelah 5 tahun, melansir laman Mitsubishi (Jumat (28/8/2026):

1. Ban

Kondisi ban bisa diketahui dengan melihat ketebalan ban yang dapat diketahui pada indikator keausan alur telapak ban. Periksa ban apakah ada yang terpotong, retak dan kerusakan lain. Ini bertujuan menghindari kerusakan atau bahkan kecelakaan dan cedera serius yang diakibatkan karena mengemudi dengan ban yang sudah aus, rusak atau tekanan anginnya tidak benar.

Mitsubishi Destinator

2. Oli Mesin

Kedua, harus rutin mengganti oli mesin. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan pada komponen yang ada di dalam mesin agar mobil tetap awet dan nyaman ketika digunakan. Pastikan menggunakan oli dengan kualitas yang direkomendasikan dan kekentalan yang sesuai.

3. Periksa Pelumas

Ketiga, periksa cairan atau minyak pelumas secara rutin, diantaranya adalah minyak power steering, minyak rem dan cairan transmisi. Periksa juga kondisi cairan radiator, lakukan penggantian cairan radiator sesuai dengan rekomendasi bengkel resmi atau pabrikan dan gunakan radiator coolant untuk mencegah korosi pada komponen radiator ketika dilakukan penggantian.