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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Penyebab Ban Mobil Gundul Sebelah, dari Tekanan Angin hingga Masalah Kaki-Kaki

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |19:06 WIB
6 Penyebab Ban Mobil Gundul Sebelah, dari Tekanan Angin hingga Masalah Kaki-Kaki
6 Penyebab Ban Mobil Gundul Sebelah, dari Tekanan Angin hingga Masalah Kaki-Kaki (Ilustrasi/Freepik)
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JAKARTA - Ban mobil gundul sebelah kerap terjadi tanpa disadari. Biasanya, ban mobil gundul sebelah baru disadari ketika kurang nyaman dikendarai atau bahkan saat melihat permukaannya yang tidak rata. 

Ban mobil yang aus tidak merata, terutama hanya pada satu sisi, biasanya menunjukkan adanya masalah pada sistem roda atau komponen pendukungnya. Berikut beberapa penyebab ban mobil gundul sebelah yang perlu diketahui, sebagaimana melansir laman Daihatsu, Rabu (22/7/2026):

1. Spooring Tidak Sesuai

Salah satu penyebab paling umum ban mobil gundul sebelah adalah pengaturan spooring atau wheel alignment yang tidak presisi. Spooring berfungsi mengatur kembali posisi dan sudut roda agar sesuai dengan standar pabrikan sehingga ban dapat menapak jalan secara merata. 

Ketika sudut roda berubah, sebagian permukaan ban akan menerima beban dan gesekan lebih besar dibanding sisi lainnya. Akibatnya, karet ban terkikis tidak merata dan hanya habis pada bagian tertentu.

Beberapa tanda spooring bermasalah antara lain setir terasa menarik ke satu arah saat mobil berjalan lurus; posisi setir tidak berada di tengah ketika melaju di jalan rata; permukaan ban terlihat aus hanya pada sisi dalam atau luar.

Jika menemukan tanda tersebut, sebaiknya segera periksa agar kerusakan tidak merambat ke komponen kaki-kaki lainnya.

2. Sudut Camber Tidak Normal

Camber adalah sudut kemiringan roda jika dilihat dari bagian depan kendaraan. Pengaturan camber yang tepat membuat permukaan ban menapak jalan secara optimal dan membantu menjaga kestabilan mobil.

Jika sudut camber tidak sesuai, tekanan pada permukaan ban menjadi tidak seimbang. Camber terlalu negatif dapat menyebabkan bagian dalam ban lebih cepat terkikis. Sebaliknya, camber terlalu positif dapat membuat sisi luar ban mengalami keausan lebih cepat. 

Dalam penggunaan sehari-hari, masalah camber sering kali baru diketahui ketika pemilik mobil melakukan pengecekan rutin dan menemukan bagian dalam ban sudah lebih tipis dibanding sisi lainnya. Karena itu, pemeriksaan kondisi ban secara berkala sangat penting terutama sebelum perjalanan jauh.

 

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Topik Artikel :
Otomotif Ban Mobil Tips Mobil
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