Musim Libur Sekolah, Ini 5 Hal yang Wajib Dicek pada Mobil Sebelum Bepergian

Musim Libur Sekolah, Ini 5 Hal yang Wajib Dicek pada Mobil (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Musim libur sekolah telah tiba. Banyak keluarga saat ini bersiap atau bahkan sudah memulai perjalanan darat (road trip) bersama anak-anak menuju berbagai destinasi wisata.

Namun, di tengah kesibukan mempersiapkan perbekalan dan memesan hotel, ada satu hal krusial yang tidak boleh terlewatkan. Hal tersebut adalah servis menyeluruh pada mobil yang akan digunakan.

Banyak pemilik kendaraan merasa mobilnya berada dalam kondisi aman karena tidak ada kendala saat digunakan untuk aktivitas harian jarak pendek.

Padahal, karakter perjalanan jauh ke luar kota sangat berbeda. Mobil akan dipacu menempuh ratusan kilometer dengan kondisi kabin penuh penumpang dan barang bawaan, serta harus menghadapi risiko kemacetan panjang di jalur wisata.

Jika performa kendaraan tidak dipersiapkan dengan baik, komponen yang sebelumnya tampak normal bisa mendadak mengalami gangguan di tengah jalan. Kendala teknis seperti ini tentu dapat merusak momen kebersamaan dan keceriaan liburan anak-anak.

Untuk memastikan perjalanan tetap lancar dan bebas cemas, berikut 5 hal yang penting dicek pada kendaraan:

1. Ganti Oli Mesin dan Cek Oli Transmisi

Oli mesin yang baru akan menjaga suhu ruang bakar tetap stabil dan performa mesin tetap optimal meski harus menghadapi kemacetan panjang (stop-and-go). Selain oli mesin, pastikan memeriksa kualitas oli transmisi, terutama bagi pengguna mobil matic. Hal ini agar perpindahan gigi tetap responsif saat melintasi jalur menanjak.

2. Periksa Radiator

Menghadapi kemacetan di tengah cuaca terik dengan kondisi AC menyala maksimal memberikan beban kerja yang berat pada mesin. Pastikan cairan pendingin (coolant) berada di batas aman dan tidak ada kebocoran pada selang radiator untuk menghindari risiko mesin mengalami panas berlebih (overheat).

3. Uji Kelayakan Rem dan Kaki-Kaki Kendaran

Dengan beban muatan yang lebih berat dari biasanya, sistem pengereman akan bekerja ekstra keras, terutama saat melewati jalanan menurun. Pastikan ketebalan kampas rem masih ideal. Selain itu, lakukan spooring dan balancing agar setir tidak bergetar pada kecepatan tinggi di jalan tol demi kenyamanan anak-anak di dalam kabin.