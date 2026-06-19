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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jangan Diabaikan! Ini Tanda-Tanda Rack Steer Mobil Mulai Bermasalah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |16:05 WIB
Jangan Diabaikan! Ini Tanda-Tanda Rack Steer Mobil Mulai Bermasalah
Jangan Diabaikan! Ini Tanda-Tanda Rack Steer Mobil Mulai Bermasalah (Dok Suzuki)
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JAKARTA - Rack steer merupakan komponen krusial pada sistem kemudi mobil. Rack steer berperan langsung terhadap stabilitas kendaraan. 

Dalam penggunaan harian, kondisi jalan, intensitas pemakaian, serta kebiasaan berkendara dapat memengaruhi performa rack steer. Pengemudi diharapkan dapat memahami fungsi serta mengenali gejala awal gangguan agar potensi masalah dapat ditangani lebih cepat dan tepat.

1. Peran Rack Steer

“Rack steer merupakan komponen utama pada sistem kemudi yang meneruskan putaran setir menjadi pergerakan roda depan. Saat bekerja optimal, komponen ini membantu pengemudi memperoleh kendali arah secara stabil, presisi, dan responsif dalam berbagai kondisi jalan,” ujar Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Sebaliknya, ketika performa rack steer mulai menurun dapat berdampak pada kualitas kontrol kendaraan. Respons setir bisa terasa berubah, arah mobil kurang presisi, hingga muncul rasa tidak stabil terutama saat berkendara pada kecepatan tertentu atau saat manuver.

Gangguan pada komponen ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan, tetapi juga dapat
berdampak pada aspek keselamatan jika tidak segera ditangani.

2. Kenali Gejala Awal Gangguan

Saat rack steer mulai mengalami gangguan, pengemudi umumnya dapat merasakan beberapa tanda, sebagai  berikut:

● Setir terasa kurang stabil atau tidak kembali ke posisi semula dengan sempurna setelah berbelok
● Arah kendaraan terasa kurang presisi saat melaju lurus
● Muncul bunyi dari area bawah kendaraan saat melewati jalan tidak rata
● Respons kemudi terasa berat atau tidak konsisten

 

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Topik Artikel :
Suzuki Otomotif Tips Mobil
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