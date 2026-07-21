Changan Deepal S05 BEV dan REEV Resmi Meluncur, Harganya Rp500 Jutaan

JAKARTA - Changan Deepal S05 resmi meluncur di Indonesia dalam varian battery electric vehicle (BEV) dan range extended electric vehicle (REEV). Mobil elektrifikasi itu dibanderol Rp500 jutaan.

1. Changan Deepal S05 Resmi Meluncur

Director of Sales Changan Auto Southeast Asia, Sebastien Li, menjelaskan perjalanan global Changan kini memasuki babak baru di Indonesia melalui Deepal S05.

"SUV pertama di Indonesia yang menghadirkan pilihan teknologi BEV dan REEV. Kami ingin memberikan solusi mobilitas yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia. Kendaraan ini dirancang untuk mendukung gaya hidup modern, mulai dari mobilitas harian di perkotaan hingga perjalanan bersama keluarga," kata Sebastien Li saat peluncuran di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Ia melanjutkan, pihaknya berharap Deepal S05 dapat menjadi pilihan yang memudahkan lebih banyak masyarakat untuk beralih ke era elektrifikasi.

Changan Deepal S05 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

2. Spesifikasi Changan Deepal S05

Secara dimensi, Deepal S05 memiliki panjang 4.620 mm, lebar 1.900 mm, tinggi 1.600 mm, dan jarak sumbu roda sepanjang 2.880 mm.

Pada bagian kabin, tersemat layar sentuh utama berukuran 15,4 inci dengan resolusi 2.5K Ultra Clear sebagai pusat kendali utama dari fitur kendaraan dan hiburan. Layar pintar ini sudah dilengkapi teknologi Sunflower Screen yang dapat bergerak hingga 15 derajat ke sisi pengemudi maupun penumpang depan.

Selain itu, pada kursi kursi penumpang depan dilengkapi fitur pemanas, ventilasi, sandaran kaki, serta fungsi memory seat.

Deepal S05 dibekali baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berkapasitas 68,8 kWh dengan jarak tempuh hingga 470 km (NEDC). Model ini juga sudah didukung fast charging dari 30-80% hanya dalam 15 menit.