Strategi Changan Perluas Pasar Elektrifikasi Lewat Deepal S05 EV dan REEV, Ini Spesifikasinya

Strategi Changan Perluas Pasar Elektrifikasi Lewat Deepal S05 EV dan REEV, Ini Spesifikasinya (Dok)

JAKARTA - Changan Indonesia memperkenalkan model baru Deepal S05. Model ini tersedia dalam varian baterry electric vehicle (BEV) dan range extended electric vehicle (REEV).

Ini menjadi strategi Changan di Indonesia dalam memperluas pasar kendaraan energi baru (new energy vehicle).

1. Deepal S05 EV dan REEV

Changan Deepal S05 merupakan SUV pertama di Indonesia yang hadir dengan pilihan teknologi BEV (Battery Electric Vehicle) dan REEV (Range Extended Electric Vehicle).

Deepal S05 REEV menggabungkan sistem penggerak listrik murni dengan Internal Combustion Engine (ICE) yang berfungsi khusus sebagai generator untuk mengisi daya baterai.

Changan juga menghadirkan Deepal S05 dengan opsi penggerak listrik murni. Kehadiran dua opsi ini memperluas pilihan bagi konsumen, dalam memilih teknologi elektrifikasi.

Changan Deepal S05 REEV (Dok)

“Deepal S05 merupakan wujud komitmen Changan dalam memperluas adopsi kendaraan energi baru di Indonesia. Dengan menghadirkan pilihan BEV dan REEV, kami memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan mobilitas mereka. Baik untuk penggunaan harian dengan kendaraan listrik murni maupun perjalanan jarak jauh dengan dukungan REEV," ujar CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya.

"Kami percaya Deepal S05 dapat mendukung transisi menuju mobilitas yang lebih berkelanjutan di Indonesia,” katanya.

Kehadiran kedua model ini memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih solusi kendaraan listrik yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ini juga sekaligus untuk menjangkau lebih banyak segmen konsumen, mulai dari pengguna urban hingga pengguna mobilitas lintas kota.

2. Spesifikasi Deepal S05 EV dan REEV

Meskipun mengusung pendekatan teknologi yang berbeda, baik Deepal S05 dan Deepal S05 REEV memiliki desain eksterior dan interior yang sama.

Secara dimensi, Deepal S05 memiliki panjang 4.620 mm, lebar 1.900 mm, tinggi 1.600 mm, dan jarak sumbu roda sepanjang 2.880 mm

Secara eksterior Deepal S05 tampil dengan desain futuristik (tech-sporty), dipadukan kabin premium (luxury yacht interior).