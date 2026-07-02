BAIC Siap Luncurkan Mobil Listrik di Indonesia, Ini Bocorannya

BAIC Siap Luncurkan Mobil Listrik di Indonesia, Ini Bocorannya (Dok BAIC Indonesia)

JAKARTA - BAIC Indonesia siap membawa mobil listrik ke Indonesia. Sejauh ini, BAIC Indonesia baru memasarkan mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) dan hybrid.

1. Mobil Listrik BAIC

Diketahui, pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia terus naik. Dalam periode 2020 hingga 2025, pasar New Energy Vehicle (NEV) mencatat pertumbuhan sebesar 178%, dengan Battery Electric Vehicle (BEV) tumbuh 316% dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) meningkat 133%.

Melihat tren ini, BAIC telah mulai memperkenalkan teknologi HEV di Indonesia sejak 2025. Tahun ini, BAIC Indonesia siap menghadirkan kendaraan listrik murni (EV) dalam waktu dekat.



“Kami percaya perjalanan menuju elektrifikasi tidak harus instan. Karena itu BAIC hadir dengan strategi yang lengkap: Hybrid Today, Electric Tomorrow. Hari ini kami menawarkan solusi hybrid yang efisien dan praktis, dan dalam waktu dekat kami akan membawa pilihan full electric untuk konsumen Indonesia,” ujar Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, Kamis (2/7/2026).

Rencana masuknya EV BAIC ke Indonesia telah menjadi bagian dari roadmap perusahaan. Model EV terbaru ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas urban modern.

BAIC Indonesia tidak membeberkan lebih detail mengenai mobil listrik pertamanya di Indonesia tersebut. Namun, mobil listrik yang bakal dibawa ke Indonesia tersebut diduga adalah BAIC T1.