BAIC Siap Luncurkan Mobil Listrik Tahun Ini, Intip Bocorannya

JAKARTA - BAIC siap meluncurkan mobil listrik pertamanya di Indonesia tahun ini. Mobil listrik tersebut berasal dari sub-brand yakni Arcfox.

Arcfox merupakan sub-brand BAIC yang memasarkan mobil listrik dengan menyasar segmen high end. Sekadar diketahui, Arcfox menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, seperti Huawei, Baidu, Autolic, CATL, hingga Bosch dalam mengembangkan kendaraan listrik. Kerja sama itu meliputi pembangunan pabrik, maupun pengembangan sistem ADAS hingga baterai.

Untuk tahap awal, Arcfox T1 akan menjadi pembuka jalan bagi brand tersebut dalam memasarkan kendaraan listrik.

Arcfox T1 bermain di segmen entry level. Kehadirannya akan meramaikan pasar otomotif di segmen medium hatchback EV, yang saat ini dihuni BYD Dolphin, Wuling Cloud EV, GWM Ora Cat, MG4 EV, hingga Aion UT.

Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya, optimis dengan kehadiran Arcfox T1 di Tanah Air.

“Arcfox T1 telah sukses dipasarkan di negara asalnya dan yakin bahwa kesuksesan ini akan dibawa ke Indonesia dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Arcfox T1 dibandingkan dengan produk kompetitor lain sekelasnya," ucapnya kepada wartawan, dikutip Jumat (6/3/2026).