Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BAIC Arcfox Beta T1 Baru Meluncur, Siap Saingi Geely EX2 dan BYD Atto 1

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |16:16 WIB
BAIC Arcfox Beta T1 Baru Meluncur, Siap Saingi Geely EX2 dan BYD Atto 1
BAIC Arcfox Beta T1 Baru Meluncur, Siap Saingi Geely EX2 dan BYD Atto 1 (Car News China)
A
A
A

JAKARTA - BAIC Arcfox secara resmi meluncurkan Beta T1 versi terbaru untuk pasar China. Model anyar ini akan bersaing dengan Geely Xingyuan (di global dinamakan EX2) serta BYD Seagull (di global dinamakan Atto 1). 

Beta T1 meluncur pada 16 Juni lalu. Mobil listrik hatchback ini ditawarkan dalam 3 varian. 

Spesifikasi Beta T1

Melansir Car News China, Kamis (18/6/2026), Beta T1 mempertahankan siluet keseluruhannya, tetapi menampilkan bumper depan yang didesain ulang. Kendaraan ini sekarang menyertakan lampu daytime running light (DRL) penuh yang terintegrasi dengan cluster lampu depan. Arcfox juga memperkenalkan dua pilihan warna eksterior baru, yaitu Cloud Rose Pink dan Shadow Green.

Secara dimensi, Beta T1 terbaru memiliki panjang 4.375 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.572 mm, dengan jarak sumbu roda 2770 mm. Dibandingkan dengan model sebelumnya, Beta T1 baru sedikit lebih panjang. 

Mobil listrik ini juga dilengkapi gagang pintu semi-tersembunyi dan dilengkapi roda 17 inci atau 18 inci, tergantung pada trimnya. Bagian belakang telah diperbarui dengan desain lampu belakang baru yang lebar dan bumper belakang yang direvisi.

Interior BAIC Arcfox Beta T1 (Dok BAIC via Car News China)
Interior BAIC Arcfox Beta T1 (Dok BAIC via Car News China)

Pada bagian kabinnya, Beta T1 menawarkan dua skema warna: Cloud Rice dan Black Gold. Kokpitnya memiliki panel instrumen LCD penuh 8,8 inci yang dipasangkan dengan layar sentuh tengah 15,6 inci. Model kelas atas kini menyertakan bantalan pengisian daya telepon nirkabel 50W.

Kendaraan ini dilengkapi sistem bantuan pengemudi tingkat L2, termasuk kontrol jelajah adaptif kecepatan penuh, bantuan penjaga jalur, pengenalan rambu lalu lintas, dan berbagai bantuan parkir seperti parkir jarak jauh dan pelacakan mundur otomatis. Sistem multimedia baru ini mendukung asisten suara AI, Huawei HiCar, Apple CarPlay, dan Android Carlink. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/15/3205453/arcfox_t1-SARh_large.jpg
BAIC Siap Luncurkan Mobil Listrik Tahun Ini, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/15/3181283/baic_perluas_jaringan_diler_di_puri_jakarta_barat-8MSr_large.jpeg
Ekspansi, BAIC Perluas Jaringan di Jakarta Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/15/3172281/baic_bj30_hybrid-AZkf_large.jpg
BAIC BJ30 Hybrid Meluncur di GIIAS Semarang 2025, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/11/3224930//kendaraan_listrik_bapenda-M1SW_large.jpg
Beralih ke Mobil Listrik, Warga Jakarta Bisa Hemat Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/15/3224032//jaecoo_j5_ev-Dc2Y_large.jpg
10 Mobil Listrik Terlaris Mei 2026, J5 EV Teratas-Tak Ada BYD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/15/3224031//mobil_listrik-hzvs_large.jpg
Penjualan Mobil Listrik Anjlok 37% pada Mei 2026, Cuma  9.290 Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement