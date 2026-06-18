BAIC Arcfox Beta T1 Baru Meluncur, Siap Saingi Geely EX2 dan BYD Atto 1

BAIC Arcfox Beta T1 Baru Meluncur, Siap Saingi Geely EX2 dan BYD Atto 1 (Car News China)

JAKARTA - BAIC Arcfox secara resmi meluncurkan Beta T1 versi terbaru untuk pasar China. Model anyar ini akan bersaing dengan Geely Xingyuan (di global dinamakan EX2) serta BYD Seagull (di global dinamakan Atto 1).

Beta T1 meluncur pada 16 Juni lalu. Mobil listrik hatchback ini ditawarkan dalam 3 varian.

Spesifikasi Beta T1

Melansir Car News China, Kamis (18/6/2026), Beta T1 mempertahankan siluet keseluruhannya, tetapi menampilkan bumper depan yang didesain ulang. Kendaraan ini sekarang menyertakan lampu daytime running light (DRL) penuh yang terintegrasi dengan cluster lampu depan. Arcfox juga memperkenalkan dua pilihan warna eksterior baru, yaitu Cloud Rose Pink dan Shadow Green.

Secara dimensi, Beta T1 terbaru memiliki panjang 4.375 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.572 mm, dengan jarak sumbu roda 2770 mm. Dibandingkan dengan model sebelumnya, Beta T1 baru sedikit lebih panjang.

Mobil listrik ini juga dilengkapi gagang pintu semi-tersembunyi dan dilengkapi roda 17 inci atau 18 inci, tergantung pada trimnya. Bagian belakang telah diperbarui dengan desain lampu belakang baru yang lebar dan bumper belakang yang direvisi.

Interior BAIC Arcfox Beta T1 (Dok BAIC via Car News China)

Pada bagian kabinnya, Beta T1 menawarkan dua skema warna: Cloud Rice dan Black Gold. Kokpitnya memiliki panel instrumen LCD penuh 8,8 inci yang dipasangkan dengan layar sentuh tengah 15,6 inci. Model kelas atas kini menyertakan bantalan pengisian daya telepon nirkabel 50W.

Kendaraan ini dilengkapi sistem bantuan pengemudi tingkat L2, termasuk kontrol jelajah adaptif kecepatan penuh, bantuan penjaga jalur, pengenalan rambu lalu lintas, dan berbagai bantuan parkir seperti parkir jarak jauh dan pelacakan mundur otomatis. Sistem multimedia baru ini mendukung asisten suara AI, Huawei HiCar, Apple CarPlay, dan Android Carlink.