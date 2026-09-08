Pameran Motor IMOS 2026 Siap Digelar 20-29 November

JAKARTA - Pameran sepeda motor Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 siap digelar pada 20-29 November 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang. Sederet brand roda dua hingga industri pendukung siap meramaikan IMOS 2026.

1. IMOS 2026

IMOS 2026 memperkuat komitmen Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) untuk terus menggerakkan perkembangan otomotif roda dua Indonesia. Berdasarkan data AISI, penjualan sepeda motor nasional sepanjang Januari-Agustus 2026 tercatat 4,3 juta unit atau tumbuh 2,2% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Sejalan dengan pertumbuhan sepeda motor di pasar domestik tersebut, Ketua Bidang Niaga AISI, Yosef Utama optimistis penyelenggaraan IMOS tahun ini akan sukses dan mampu menjadi daya tarik pecinta sepeda motor di Tanah Air.

“Melihat tren penjualan motor yang terus tumbuh positif hingga Agustus tahun ini, kami sangat optimistis industri roda dua nasional tetap akan bertumbuh. Oleh karena itu, kami sangat antusias menghadirkan gelaran IMOS 2026 dengan durasi penyelenggaraan yang lebih panjang untuk memanjakan para pecinta otomotif," ujar Yosef, Selasa (8/9/2026).

"Pameran ini kami rancang khusus untuk menjadi surganya anak motor, tempat di mana seluruh pecinta otomotif roda dua, beragam merek ternama, hingga inovasi teknologi terbaru berkumpul dalam satu tempat,” ujar Yosef.

Dengan durasi penyelenggaraan lebih panjang, IMOS 2026 memberikan kesempatan berkunjung lebih leluasa. Pengunjung akan disuguhi kehadiran puluhan merek sepeda motor ternama, dengan beragam model motor berbahan bakar bensin mulai jenis cub, matic, sport dan big bike hingga sepeda motor listrik dengan teknologi baterai terbaru. Jajaran motor modifikasi pun dapat dijumpai di ajang pameran ini.

"IMOS akan menjadi barometer perkembangan industri sepeda motor dalam menyediakan beragam solusi mobilitas produktif dan ekonomis untuk masyarakat. Karena dari sini, solusi mobilitas produktif ini akan hadir di berbagai pelosok di Tanah Air. Dari Sabang hingga Merauke," tutur Yosef.