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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sepeda Listrik Baru Yadea Segera Meluncur, Intip Bocorannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |16:46 WIB
Sepeda Listrik Baru Yadea Segera Meluncur, Intip Bocorannya
Sepeda Listrik Baru Yadea Segera Meluncur, Intip Bocorannya (Dok Yadea)
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JAKARTA - Yadea Indonesia siap meluncurkan model sepeda listrik terbaru. Model tersebut akan melengkapi series dari Yadea Ova. 

1. Sepeda Listrik Baru

Diketahui, Yadea Ova hadir dengan desain retro modern. Model tersebut juga dibekali sejumlah fitur, seperti Smart Unlock melalui Yadea App, Traction Control System (TCS), Hill Descent Control (HDC).

Keluarga baru dari Yadea Ova tersebut rencananya meluncur pada 12 September 2026. 

"Sejalan dengan tingginya permintaan konsumen terhadap Yadea OVA, pabrikan berencana untuk menghadirkan anggota baru yang diklaim sebagai keluarga baru Ova," demikian pernyataan Yade Indonesia, Selasa (8/9/2026). 

Model anyar itu tetap membawa DNA inti Ova, tapi dikembangkan dengan karakter yang lebih youthfull dan  compact. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Yadea untuk melengkapi pilihan sepeda listrik di Indonesia. 

Sepeda listrik Yadea Ova
Sepeda listrik Yadea Ova

Diketahui, Yadea Ova dibekali sejumlah fitur, seperti Smart Unlock melalui YADEA App, Traction Control System (TCS), Hill Descent Control (HDC), serta teknologi baterai TTFAR yang dilengkapi regenerative braking dan TTFAR Smart Charger. 

Model anyar itu tetap hadir dengan sejumlah fitur pada Yadea Ova, tapi dikemas dalam karakter kendaraan yang lebih compact dan nimble. 

Sejumlah teknologi pintar khas keluarga OVA, termasuk Bluetooth App, Smart Unlock, TCS, HDC, dan Cruise Control, turut menjadi bagian dari pendekatan pengembangan produk terbaru ini

Kehadirannya bukan untuk menggantikan karakter Ova yang telah ada, melainkan melengkapi pilihan dalam keluarga.

Identitas OVA tetap dipertahankan, namun diterjemahkan melalui pendekatan yang lebih compact dan dinamis agar semakin relevan dengan karakter konsumen muda yang aktif. 

 

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Topik Artikel :
Otomotif Yadea Sepeda Listrik
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