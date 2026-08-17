JAKARTA - BYD Atto 1 menjadi mobil listrik terlaris pada Juli 2026. BYD Atto 1 berhasil menggeser Jaecoo J5 EV yang sebelumnya menjadi mobil listrik pada Juni 2026.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke diler) BYD Atto 1 mencapai 4,233 unit pada Juli 2026. BYD Atto 1 menjadi satu-satunya model mobil listrik yang terdistribusi sebanyak 4 ribu unit pada Juli 2026.
Posisi kedua ditempati Jaecoo J5 EV. Mobil listrik terlaris pada Juni 2026 ini terdistribusi sebanyak 3.155 pada Juli 2026.
Posisi ketiga ditempati Geely EX2. Penjualan wholesales mobil listrik itu sebanyak 1.592 unit.
Di luar posisi 3 besar, penjualan wholesales mobil listrik berikutnya tidak ada yang melebih seribu unit.