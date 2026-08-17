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10 Mobil Listrik Terlaris Juli 2026: Atto 1 Teratas, Wuling Aira EV Bikin Kejutan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |15:51 WIB
10 Mobil Listrik Terlaris Juli 2026: Atto 1 Teratas, Wuling Aira EV Bikin Kejutan
10 Mobil Listrik Terlaris Juli 2026: Atto 1 Teratas, Wuling Aira EV Bikin Kejutan (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - BYD Atto 1 menjadi mobil listrik terlaris pada Juli 2026. BYD Atto 1 berhasil menggeser Jaecoo J5 EV yang sebelumnya menjadi mobil listrik pada Juni 2026. 

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke diler) BYD Atto 1 mencapai 4,233 unit pada Juli 2026. BYD Atto 1 menjadi satu-satunya model mobil listrik yang terdistribusi sebanyak 4 ribu unit pada Juli 2026. 

Posisi kedua ditempati Jaecoo J5 EV. Mobil listrik terlaris pada Juni 2026 ini terdistribusi sebanyak 3.155 pada Juli 2026. 

Jaecoo J5 EV (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Jaecoo J5 EV (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Posisi ketiga ditempati Geely EX2. Penjualan wholesales mobil listrik itu sebanyak 1.592 unit. 

Di luar posisi 3 besar, penjualan wholesales mobil listrik berikutnya tidak ada yang melebih seribu unit. 

      
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