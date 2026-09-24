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Arab Saudi Bikin Mobil Listrik, Punya Bodi dan Tenaga Besar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |20:16 WIB
Arab Saudi Bikin Mobil Listrik, Punya Bodi dan Tenaga Besar
Arab Saudi Bikin Mobil Listrik, Punya Bodi dan Tenaga Besar (Dok Carscoops)
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JAKARTA - Arab Saudi kini mulai memproduksi mobil listrik. Merek lokal Arab Saudi yakni Ceer memperkenalkan 2 model mobil listrik. Kedua mobil itu hadir dengan dimensi dan tenaga besar. 

1. Mobil Listrik Arab Saudi

Model baru ini dinamai Exobot. Mobil listrik ini akan dipasarkan dalam konfigurasi sedan dan SUV. 

Kedua model tersebut memiliki tampilan desain yang beda dibandingkan mobil listrik pada umumnya. Baik versi sedan maupun SUV tampil beda dibandingkan mobil produksi lainnya berkat kaca depan yang sangat landai alias hampir rata sempurna dan menyatu mulus dengan kap mesin, melansir Carscoops, Kamis (24/9/2026). 

Menurut Ceer, Exobot memiliki kaca depan terbesar yang pernah dipasang pada mobil produksi, dengan panjang mencapai 94,4 inci (2,4 meter). Kedua versi ini dilengkapi lampu depan dan lampu daytime running light (DRL) yang ramping. Sementara varian SUV juga tampil gagah dengan bumper yang berkesan tangguh.

Produsen otomotif Arab Saudi Cee produksi mobil listrik Exobot (Carscoops)
Produsen otomotif Arab Saudi Cee produksi mobil listrik Exobot (Carscoops)

2. Dimensi dan Tenaga Besar

Kedua mobil listrik Ceer ini juga memiliki ukuran yang besar. Versi sedan memiliki panjang 5,26 meter, lebar 2,1 meter, dan tinggi hanya 1,43 meter.

Sementara Exobot versi SUV sedikit lebih pendek dengan panjang 5,02 meter, lebar 2,1 meter, dan tinggi 1,69 meter. Keduanya menggunakan pintu model gullwing yang terinspirasi dari burung elang Shahin.

Ceer tidak mengembangkan Exobot sendirian. Merek ini didirikan sebagai perusahaan patungan (joint venture) dengan Foxconn. Kabarnya, Exobot menggunakan sistem penggerak listrik dari BMW. 

 

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Topik Artikel :
Exobot Ceer Mobil Listrik
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