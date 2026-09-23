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Spesifikasi Wuling Aira ev, City Car Harian Harga Rp 100 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |16:15 WIB
Spesifikasi Wuling Aira ev, City Car Harian Harga Rp 100 Jutaan
Wuling Aira EV. (Foto: Erha/Okezone)
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JAKARTA - Wuling Aira ev menjadi model teranyar dari brand tersebut. EV city car itu hadir dengan dimensi compact.

Wuling memasarkan Aira ev untuk mendukung mobilitas perkotaan. Hal ini lantaran karakter jalan perkotaan yang dinamis juga membuat kendaraan berukuran ringkas menjadi salah satu pilihan. Selain lebih mudah untuk bermanuver, mobil dengan dimensi kompak dapat menunjang kebutuhan mobilitas di tengah aktivitas kota yang padat.

Secara dimensi, Wuling Aira ev memiliki panjang 3.268 mm, lebar 1.550 mm, tinggi 1.575 mm, serta wheelbase 2.190 mm. Radius putarnya hanya 4,5 meter.

"Wuling Aira ev hadir sebagai electric city car yang dirancang untuk mendukung mobilitas perkotaan sehari-hari dengan memadukan desain yang artistik, teknologi inovatif, kemudahan penggunaan, serta fitur keselamatan," ujar Product Planning Wuling Motors, Aji Ibrahim, dikutip Rabu (16/9/2026).

Wuling Aira ev hadir dengan konsep Artistik melalui Neo Classic Design, memadukan karakter klasik dan sentuhan modern.

Di dalam kabin, konsep Fun Pod Interior Design menjadi bagian dari pendekatan tersebut. Sementara ring light desain pilihan warna two-tone, serta Four Leaf Clover Wheel Cover berukuran 13 inci menjadi sejumlah elemen yang melengkapi tampilannya.

Pada bagian interior, terdapat fun interface control screen yang menjadi salah satu pusat pengoperasian berbagai fungsi kendaraan.

Selain itu pada sisi inovatif, Wuling Aira ev disematkan teknologi Internet of Vehicle (IoV) serta layar kontrol berukuran 10,1 inci yang menggunakan Ling OS. Ada pula multiple scene mode dan teknologi DC Fast Charging.

 

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