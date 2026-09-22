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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Daftarkan Paten Mobil Listrik Mungil di Indonesia, Ini Bocorannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |18:40 WIB
Suzuki Daftarkan Paten Mobil Listrik Mungil di Indonesia, Ini Bocorannya
Suzuki Daftarkan Paten Mobil Listrik Mungil di Indonesia, Ini Bocorannya (Dok Suzuki)
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JAKARTA - Suzuki mendaftarkan paten mobil listrik baru di Indonesia. Model tersebut mirip dengan mobil listrik e Sky.  

1. Mobil Baru Suzuki Didaftarkan

Berdasarkan dokumen dari pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI, mobil dengan dimensi mungil itu terdaftar milik Suzuki Motor Corporation, yang bermarkas di Hamamatsu, Prefektur Shizuoka, Jepang. Pendaftaran itu tercatat dengan nomor permohonan A00202604867 di laman resmi DJKI.

Jika dilihat dari paten yang didaftarkan itu, mobil tersebut menyerupai e Sky. Hal ini dilihat dari bentuk depan model tersebut. Mulai dari bagian lampu utama, logo di sisi tengah, hingga grill kecil pada sisi bumper bawah.

Suzuki e Sky (Dok Suzuki)
Suzuki e Sky (Dok Suzuki)

Suzuki e Sky merupakan kei car. Diperkirakan mobil listrik bakal meluncur di Jepang pada September hingga November. 

Meski belum meluncur, sudah beredar bocoran spesifikasi Suzuki e Sky. 

Secara dimensi, mobil listrik bergaya boxy itu memiliki panjang 3.395 mm, lebar 1.475 mm, dan tinggi 1.625 mm. Jarak sumbu rodanya 2.460 mm. 

 

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