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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jalin Kemitraan Selama 20 Tahun, Hyundai dan Shell Perpanjang Kerjasama hingga 5 Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |16:03 WIB
Jalin Kemitraan Selama 20 Tahun, Hyundai dan Shell Perpanjang Kerjasama hingga 5 Tahun
Jalin Kemitraan Selama 20 Tahun, Hyundai dan Shell Perpanjang Kerjasama hingga 5 Tahun (Dok HMID)
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JAKARTA - Hyundai memperpanjang kerja sama dengan Shell. Secara global, kedua pihak telah menjalin kemitraan sejak 2005 alias selama 20 tahun. 

Kemitraan antara Hyundai dan Shell ini kemudian diperpanjang hingga 5 tahun mendatang. Kemitraan ini dapat memperkuat pelayanan purnajual. 

1. Perpanjang Kemitraan

"Selama lebih dari 20 tahun, Hyundai dan Shell telah membangun kemitraan global untuk memperkuat layanan purnajual melalui penggunaan oli mesin premium Shell," ujar Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjapranoto, dikutip Senin (21/9/2026). 

HMID menyambut kemitraan global yang diperpanjang selama 5 tahun ke depan tersebut. "Di Indonesia, bersama Shell Indonesia akan terus menghadirkan layanan purna jual berkualitas serta pengalaman kepemilikan yang lebih aman dan nyaman bagi pelanggan Hyundai," tuturnya. 

Sebagai implementasi, kedua pihak menggelar Hyundai Sunday yang diadakan di seluruh jaringan diler Hyundai di Indonesia pada Minggu (20/9/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk para konsumen. 

"Melalui berbagai program apresiasi pelanggan yang dihadirkan dalam Hyundai Sunday, kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas loyalitas dan kepercayaan pelanggan yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Hyundai di Indonesia," tuturnya. 

Sementara itu, Vice President Sales Direct Lubricants Shell Indonesia, Noviandry Harmes, menjelaskan, perpanjangan kemitraan global antara Shell dan Hyundai mencerminkan komitmen bersama untuk terus menghadirkan kualitas dan inovasi solusi pelumasan bagi pelanggan. 

"Selama bertahun-tahun, Shell telah mendukung Hyundai melalui penyediaan oli mesin premium yang dirancang untuk membantu menjaga performa dan perlindungan mesin kendaraan," ujarnya. 

"Kami bangga dapat terus melanjutkan kolaborasi ini dan berkontribusi dalam menghadirkan pengalaman kepemilikan yang semakin baik bagi pelanggan Hyundai di Indonesia," katanya. 

Servis mobil Hyundai Sunday (Dok HMID)
Servis mobil Hyundai Sunday (Dok HMID)

2. Layanan Pelanggan

Kegiatan ini tak hanya dihadirkan untuk konsumen Hyundai, mulai dari program apresiasi, layanan purnajual, test drive produk Hyundai, hingga beragam aktivitas keluarga yang berlangsung di diler Hyundai di berbagai kota.

 

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