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Honda Stylo Kini Punya Baju Baru, Harga Mulai Rp29 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |18:14 WIB
Honda Stylo Kini Punya Baju Baru, Harga Mulai Rp29 Jutaan
Honda Stylo 160 Glam Violet.
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JAKARTA – Honda Stylo 160 kini punya baju baru. Hal itu setelah PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran berupa warna baru. Skutik tersebut dijual mulai dari Rp29 jutaan.

Penyegaran ini hadir dengan pilihan warna baru Glam Grey serta Royal Violet. Pilihan warna baru Royal Violet hadir pada tipe ABS. Ini menambah jajaran warna yang saat ini ada, yakni Royal Blue, Royal Brown, dan Royal Green.

Sementara warna baru lainnya, yakni Glam Grey, melengkapi jajaran warna yang telah ada sebelumnya pada tipe CBS seperti Glam Black, Glam Beige, dan Glam White.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi, mengatakan hadirnya pilihan warna terbaru dari New Honda Stylo 160 menjadi jawaban bagi konsumen.

“Kami harap warna terbaru pada New Honda Stylo 160 ini mampu menghadirkan sensasi premium fashionable, sehingga semakin membanggakan dan siap menjadi pusat perhatian. Kehadiran warna terbaru ini juga dilengkapi performa mesin powerful untuk mendukung aktivitas produktif harian penggunanya,” ujar Octa, Rabu (23/9/2026).

Skutik premium itu mengandalkan mesin berkapasitas 160cc 4 katup, enhanced Smart Power Plus (eSP+) berpendingin cairan.

Honda Stylo 160 Glam Grey.

Honda Stylo memiliki tenaga sebesar 11,3 kW/8.500 rpm dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm/7.000 rpm. Skutik ini didukung kapasitas tangki bahan bakar sebesar 5L dan ruang penyimpanan sebesar 16,5L.

Pada sisi tata cahaya, Honda Stylo dilengkapi full LED, lampu belakang dengan aksen smoke, serta lampu sein yang menyatu pada bodi depan.

 

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