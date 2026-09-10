Honda CT125 Kini Punya Baju Baru, Harganya Rp80 Jutaan

JAKARTA - Sepeda motor Honda CT125 kini punya "baju baru". Motor bebek trekking itu kini memiliki pilihan warna Matte Fresco Brown.

1. Warna Baru

Marketing Director PT Astra Honda Motor (AHM), Octavianus Dwi menyampaikan penyegaran Honda CT125 merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan sepeda motor ikonik yang mampu menjawab kebutuhan konsumen akan kendaraan dengan karakter kuat.

"Melalui pilihan warna baru Matte Fresco Brown, kami ingin memberikan penyegaran sekaligus pilihan yang semakin beragam bagi konsumen untuk mengekspresikan gaya berkendara mereka, baik saat menikmati aktivitas sehari-hari maupun mengeksplorasi berbagai destinasi," ujar Octavianus, Kamis (10/9/2026).

Honda CT125 Glowing Red (Dok AHM)

Honda CT125 dibekali mesin 125cc PGM-FI, 4 langkah, SOHC, berpendingin udara. Honda CT125 menawarkan karakter tenaga yang responsif pada putaran rendah hingga menengah.

Honda CT125 mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 6,76 kW yang dicapai pada rpm 6.250 dan torsi maksimal sebesar 10,8 Nm pada rpm 4.750. Motor bebek trekking tersebut memiliki bore dan stroke 50 x 63,1mm dengan rasio kompresi 10:1.

Untuk pencahayaan, Honda CT125 sudah mengadopsi sistem LED di keseluruhan fitur pencahayaan. Panel meternya digital dan compact dengan desain bulat.