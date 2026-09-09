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GM Mobil Luncurkan Tractor Head Bertenaga Buas hingga Pamer Alat Berat EV dan Hybrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |19:02 WIB
GM Mobil Luncurkan Tractor Head Bertenaga Buas hingga Pamer Alat Berat EV dan Hybrid
GM Mobil Luncurkan Tractor Head Bertenaga Buas hingga Pamer Alat Berat EV dan Hybrid (Okezone/Erha A Ramadhoni)
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JAKARTA - Unit tractor head dengan tenaga buas meluncur di Indonesia. FAW FD660TH memiliki tenaga hingga 660 HP dan torsi maksimum 3.300 Nm serta mampu menopang total beban dengan berat hingga 270 ton. 

FAW FD660TH meluncur pada Mining Expo 2026 di JIExpo Kemayoran Jakarta. FAW FD660TH hadir dengan tenaga mesin hingga 660 HP dan torsi maksimum 3.300 Nm, dipadukan transmisi ZF 12-speed yang dilengkapi hydraulic retarder untuk pengereman ekstra pada medan berat maupun turunan curam. 

Tractor head ini mampu menopang Gross Combination Weight (GCW) hingga 270 ton untuk kebutuhan hauling tambang dan logistik jarak jauh.

Dari sisi keselamatan, kabin FAW FD660TH telah memenuhi standar UNECE R29 yakni regulasi keselamatan kabin ala Eropa.

"Peluncuran FAW FD660TH menegaskan komitmen GM Mobil untuk terus berinovasi dan mendukung produktivitas para pelaku usaha di sektor ini," ujar Direktur Utama PT Gaya Makmur Mobil, Frankie Makaminang, Rabu (9/9/2026). 

PT Gaya Makmur Mobil (GM Mobil) merupakan agen pemegang merek FAW Trucks  dan XCMG Trucks  di Indonesia. Model yang dipasarkan di Indonesia seperti tipe Tractor Head, Dump Truck, Chassis Cargo, Mixer Truck, Light Truck, Manhaul, Self Loader, dan Fuel Truck. 

Selain itu, pada pameran ini, GM Tractors memperkenalkan  alat berat berbasis Electric Vehicle (EV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) untuk berbagai kebutuhan industri di Indonesia.

Model EV dan HEV tersebut adalah XC938 EV, XC978 HEV, dan XE215EV. Ini menunjukkan perkembangan teknologi elektrifikasi pada berbagai jenis alat berat, mulai dari wheel loader hingga excavator.

 

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