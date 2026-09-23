Pameran Gaikindo Auto Week Digelar Perdana di 10 Kota, Cek Lokasi dan Jadwalnya

JAKARTA – Pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 untuk pertama kalinya digelar secara serentak di 10 kota. Pameran otomotif akhir tahun itu akan diawali di ICE BSD Tangerang, pada 20–29 November. Pameran kemudian akan berlanjut ke 9 kota lainnya.

Pada edisi-edisi sebelumnya, pameran tersebut dinamakan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW). Namun, pada tahun ini untuk pertama kalinya pameran digelar di berbagai kota secara serentak.

Gaikindo Auto Week 2026 bakal digelar di 10 kota besar, yaitu Jakarta, Bali, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, dan Surabaya. Penyelenggaraan di 10 titik tersebut untuk memperluas jangkauan dan kemudahan akses penawaran otomotif akhir tahun bagi para konsumen.

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyampaikan penyelenggaraan pameran serentak di 10 kota menjadi langkah strategis pihaknya untuk memberikan dorongan maksimal bagi penjualan kendaraan bermotor dan menjaga momentum penjualan nasional sebelum penutupan tahun.

“Gaikindo Auto Week 2026 yang diselenggarakan serentak di 10 kota sebagai upaya menciptakan platform pameran otomotif yang secara langsung mempertemukan para konsumen dan industri otomotif dengan berbagai penawaran dan kemudahan khusus selama pameran untuk menciptakan kegiatan penjualan secara masif sehingga dapat berkontribusi untuk pencatatan penjualan industri otomotif nasional,” jelas Putu, dikutip Rabu (23/9/2026).

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, menegaskan alasan strategis kehadiran Gaikindo Auto Week 2026 serentak di 10 kota serta bekerja sama kembali bersama Permata Bank.

“Penyelenggaraan pameran secara serentak di 10 kota ini kami rancang untuk menjangkau para konsumen di berbagai kota yang selama ini belum mendapatkan kesempatan menghadiri pameran-pameran otomotif yang diselenggarakan Gaikindo,” jelas Anton.