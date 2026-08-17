JAKARTA - Toyota Kijang Innova Zenix hybrid menjadi mobil hybrid terlaris pada Juli 2026. Model tersebut terdistribusi sebanyak 2.429 unit.
Hal ini berdasarkan data penjualan wholesales (pabrik ke diler) dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo).
Posisi kedua ditempati model Toyota lainnya yakni Veloz Hybrid. Pada Juli 2026, Veloz hybrid terdistribusi sebanyak 2.140 unit.
Kedua mobil hybrid tersebut unggul jauh dibandingkan model hybrid lainnya.
Posisi ketiga ditempati Suzuki XL7 hybrid. Mobil hybrid Suzuki itu terdistribusi sebanyak 682 unit.
Posisi keempat juga ditempati model lainnya Suzuki Fronx hyrbid. Model tersebut terjual 548 unit pada Juli 2026.
Berikut daftar 10 mobil hybrid terlaris pada Juli 2026:
1. Toyota Innova Zenix Hybrid - 2.429 unit
2. Toyota Veloz Hybrid - 2.140 unit
3. Suzuki XL-7 Hybrid - 682 unit
4. Suzuki Fronx Hybrid - 548 unit
5. Toyota Yaris Cross Hybrid - 354 unit
6. Toyota Alphard Hybrid - 311 unit
7. Mitsubishi Xforce Hybrid - 235 unit
8. Honda HR-V e:HEV - 215 unit
9. Daihatsu Rocky Hybrid - 192 unit
10. Chery Tiggo Cross Hybrid - 163 unit
Dari daftar tersebut, Mitsubishi Xforce hybrid membuat kejutan. Mobil hybrid terbaru Mitsubishi yang meluncur pada Juli mencatatkan penjualan wholesales 235 unit.