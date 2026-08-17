Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

10 Mobil Hybrid Terlaris Juli 2026: Toyota Kijang Innova Zenix Teratas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |16:00 WIB
10 Mobil Hybrid Terlaris Juli 2026: Toyota Kijang Innova Zenix Teratas
10 Mobil Hybrid Terlaris Juli 2026: Toyota Kijang Innova Zenix Teratas (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Toyota Kijang Innova Zenix hybrid menjadi mobil hybrid terlaris pada Juli 2026. Model tersebut terdistribusi sebanyak 2.429 unit. 

Hal ini berdasarkan data penjualan wholesales (pabrik ke diler) dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo). 

Posisi kedua ditempati model Toyota lainnya yakni Veloz Hybrid. Pada Juli 2026, Veloz hybrid terdistribusi sebanyak 2.140 unit. 

Kedua mobil hybrid tersebut unggul jauh dibandingkan model hybrid lainnya. 

Posisi ketiga ditempati Suzuki XL7 hybrid. Mobil hybrid Suzuki itu terdistribusi sebanyak 682 unit. 

Suzuki XL7 diserahkan ke konsumen (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Suzuki XL7 diserahkan ke konsumen (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Posisi keempat juga ditempati model lainnya Suzuki Fronx hyrbid. Model tersebut terjual 548 unit pada Juli 2026. 

Berikut daftar 10 mobil hybrid terlaris pada Juli 2026: 

1. Toyota Innova Zenix Hybrid - 2.429 unit
2. Toyota Veloz Hybrid - 2.140 unit
3. Suzuki XL-7 Hybrid - 682 unit
4. Suzuki Fronx Hybrid - 548 unit
5. Toyota Yaris Cross Hybrid - 354 unit
6. Toyota Alphard Hybrid - 311 unit
7. Mitsubishi Xforce Hybrid - 235 unit
8. Honda HR-V e:HEV - 215 unit
9. Daihatsu Rocky Hybrid - 192 unit
10. Chery Tiggo Cross Hybrid - 163 unit

Dari daftar tersebut, Mitsubishi Xforce hybrid membuat kejutan. Mobil hybrid terbaru Mitsubishi yang meluncur pada Juli mencatatkan penjualan wholesales 235 unit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/15/3236698/byd_atto_1-NuPF_large.jpg
10 Mobil Listrik Terlaris Juli 2026: Atto 1 Teratas, Wuling Aira EV Bikin Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/15/3235923/daihatsu_gran_max_pickup-y4zd_large.jpg
Daihatsu Gran Max Pickup Jadi Mobil Terlaris Juli 2026, Geser Toyota Kijang Innova
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/15/3235518/toyota_veloz_hybrid-WSov_large.jpg
Toyota Jadi Merek Mobil Terlaris pada Juli 2026, BYD Masuk 3 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/15/3235452/giias_2026-DbOQ_large.jpg
Penjualan Mobil pada Juli 2026 Naik 33,3%, Tembus 81.115 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/15/3231036/penjualan_mobil-U2KS_large.jpg
Penjualan Mobil Naik pada Semester I 2026, Tren SUV dan Truk Ringan Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/15/3229904/jaecoo_j5_ev-jNYT_large.jpg
Jaecoo J5 Jadi Mobil Listrik Terlaris Juni 2026, Dibuntuti BYD Atto 1
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement