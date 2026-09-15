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GIIAS Bandung 2026 Diserbu 25 Ribu Pengunjung dalam 5 Hari Pameran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |17:50 WIB
GIIAS Bandung 2026 Diserbu 25 Ribu Pengunjung dalam 5 Hari Pameran
GIIAS Bandung 2026 Diserbu 25 Ribu Pengunjung dalam 5 Hari Pameran (Dok)
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JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Bandung 2026 mendapat sambutan positif masyarakat. Total sebanyak 25 ribu orang mengunjungi pameran tersebut.

1. GIIAS Bandung 2026

GIIAS Bandung 2026 digelar di Sudirman Grand Ballroom pada 9-13 September 2026

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyampaikan rasa syukur serta apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara. Menurutnya, antusiasme besar yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintah daerah menjadi bukti pentingnya pameran ini bagi perkembangan industri otomotif di wilayah Jawa Barat. 

"Kami sangat bersyukur GIIAS Bandung 2026 berjalan lancar dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, para peserta, hingga pengunjung yang hadir menjadi semangat tersendiri bagi industri otomotif," ujar Putu, Selasa (15/9/2026).

Ia mengatakan, GIIAS Bandung tak hanya menjadi ajang mengenalkan kendaraan terbaru, tapi  juga hadir sebagai langkah strategis untuk terus mendorong potensi otomotif di Jawa Barat. 

"Kami berharap GIIAS Bandung dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional," ujar Putu.

Sementara itu, Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Gaikindo, Anton Kumonty, mengutarakan rasa terima kasihnya atas sambutan positif dari warga Jawa Barat. 

"Antusiasme tinggi pengunjung dengan kehadiran total 25.170 pengunjung selama lima hari penyelenggaraan menjadi motivasi besar bagi Gaikindk untuk terus menghadirkan pameran otomotif yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ke depannya," ujar Anton. 

 

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Topik Artikel :
GIIAS Bandung GIIAS GIIAS 2026
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