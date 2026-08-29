Belasan Mobil Mitsubishi Xforce Touring Jelajahi Wisata Sejarah Solo dan Ambarawa

SOLO - Komunitas pengguna mobil Mitsubishi Xforce yang tergabung dalam Xforce Owner Club (XFOC) Indonesia, kembali menggelar acara Touring Kemerdekaan pada 22-24 Agustus 2026.

1. Touring Mitsubishi Xforce

Touring yang digelar selama 3 hari 2 malam ini mengambil tema “Satu Konvoi, Satu Frekuensi, Satu Indonesia”. Kegiatatan ini diikuti lebih dari 50 anggota keluarga dari para member XFOC yang berasal dari beberapa Chapter seperti dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Serang, Semarang, dan Surabaya.

Rombongan terangkai dalam 16 kendaraan mobil Mitsubishi Xforce. Tak ketinggalan varian teranyar dari Mitsubishi Xforce yang baru rilis pada 16 Juli 2026, yaitu Mitsubishi New Xforce HEV, juga turut memeriahkan touring kali ini.

Rangkaian kegiatan touring kemerdekaan diawali dengan berkumpul di rest area KM 130 Cipali. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Semarang, keluar pintu tol Krapyak Semarang untuk makan siang. Lalu perjalanan dilanjutkan ke Kota Solo, untuk check in di hotel dan menikmati kuliner malam khas kota yang bertajuk the spirit of Java ini.

Mitsubishi Xforce

Pada hari kedua, XFOC mengunjungi diler Sun Motor Solo Jebres dan Sun Motor Kartasura, sambil Rolling Thunder mengelilingi area Keraton Solo sebelum tiba di diler. Rombongan juga sempat menikmati wisata museum dan wahana di Making Cars Experience Solo. Di kota ini pula, XFOC juga sempat beramah-tamah dengan para pengguna Mitsubishi lainnya yang bermukim di wilayah Solo dan sekitarnya.

Pada terakhir, rombongan singgah di kota Ambarawa, untuk menikmati wisata sejarah di Benteng Fort Willem I Ambarawa, hanya sepelemparan batu dari pintu exit tol Bawen. Sambil lanjut menikmati sajian kopi khas Kampung Kopi Banaran, di Banaran Sky View.

Rangkaian kemudian bertolak pulang menuju Jakarta dan berpisah di rest area KM 62 Cikampek sebelum kembali ke rumah masing-masing.

“Melalui semangat kemerdekaan, touring kali ini membawa tema: satu konvoi, satu frekuensi, satu Indonesia. Dalam touring ini kami juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang berada di kota Solo dan Ambarawa,” ujar Ketua Panitia Pelaksana Touring Kemerdekaan 2026, Yusi Krisnawati, dikutip Sabtu (29/8/2026).