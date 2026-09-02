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HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Heboh Diler Ford Gunakan Drone untuk Kirim Suku Cadang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |13:31 WIB
Heboh Diler Ford Gunakan Drone untuk Kirim Suku Cadang
Heboh Diler Ford Gunakan Drone untuk Kirim Suku Cadang (Carscoops)
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JAKARTA - Diler Ford menggunakan drone untuk mengirimkan suku cadang ke pelanggan. Ini sebagai upaya untuk memberikan pelayanan cepat kepada pelanggan. 

1. Pakai Drone Kirim Suku Cadang

Grup diler mobil di Wayne, Michigan, Amerika Serikat (AS) telah mulai menguji program pengiriman suku cadang menggunakan drone otonom di wilayah metro Detroit sebagai upaya untuk mempercepat waktu layanan bagi pelanggan, melansir Carscoops, Rabu (2/9/2026). 

Inisiatif Jack Demmer Automotive Group ini didukung dana hibah sebesar USD740 ribu dari Michigan Advanced Air Mobility Activation Fund. Dana tersebut memungkinkan perusahaan mengirimkan suku cadang yang banyak diminati dalam radius 12 mil dari dier Jack Demmer Ford.

Uji terbang pertama dilakukan pada Selasa (25/8/2026); drone lepas landas dari diler membawa sebuah kotak kecil menuju area parkir di belakang fasilitas Quick Lane Tire and Auto Center milik perusahaan. 

Saat ini, karyawan harus berlari di antara kedua lokasi tersebut jika suku cadang dibutuhkan segera atau menggunakan truk untuk mengangkutnya. Dalam kondisi itu, truk harus menghadapi kemacetan lalu lintas.

Uji terbang tersebut hanya mencakup jarak pendek. Namun, pihak Demmer berharap cakupannya akan meluas ke lokasi lain, termasuk diler Lincoln di Dearborn dan pusat kendaraan komersial dengan 27 area servis yang rencananya dibuka tahun depan. 

Dalam uji coba minggu ini, staf dari pemasok drone Blueflite turut hadir di lokasi. Namun, di masa mendatang, mereka akan dapat mengelola pengiriman drone dari jarak jauh.

 

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Topik Artikel :
Otomotif Drone Ford
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