Perusahaan AS Kembangkan Drone Mikro Pemburu Nyamuk, Mampu Tembak Serangga di Udara

JAKARTA - Tornyol, sebuah perusahaan rintisan Amerika Serikat yang didukung oleh Y Combinator, tengah mengembangkan drone mikro berbasis kecerdasan buatan (AI) pemburu nyamuk dan serangga. Drone ini diharapkan dapat menurunkan biaya pemberantasan nyamuk hingga 100 kali lipat.

Sekumpulan drone kecil ini berpotensi memburu dan menembak jatuh nyamuk di ruang perkotaan, alih-alih menggunakan bahan kimia atau solusi pengendalian populasi lainnya yang lebih mahal dan berbahaya.

Pada 14 Juli, Alex Toussaint, salah satu pendiri Tornyol, mengunggah video yang menunjukkan "pembunuhan udara-ke-udara pertama" oleh perusahaan tersebut. Dalam video tersebut, sebuah drone kecil terlihat mengejar dan akhirnya menembak jatuh seekor ngengat di area uji kontrol.

Ngengat memang bukan nyamuk dan ruang uji yang digunakan juga tidak terlalu besar, tetapi ini tampaknya merupakan langkah besar menuju pengembangan drone yang mampu mengidentifikasi dan memusnahkan serangga di udara, demikian dilansir Oddity Central.

Tujuan yang dinyatakan Tornyol adalah pengembangan drone seberat 40 gram yang mengandalkan mikrofon ponsel pintar, sensor ultrasonik, dan perangkat lunak khusus untuk melacak serta menargetkan serangga. Drone dirancang untuk mengirimkan pulsa ultrasonik dan mendengarkan gema menggunakan serangkaian mikrofon. Karena sayap nyamuk menciptakan tanda suara Doppler yang khas, drone secara teoritis dapat membedakan nyamuk dari serangga lainnya.

Alex Toussaint dan Clovis Piedallu, para insinyur di balik Tornyol, berharap suatu hari nanti dapat menggunakan kawanan drone mikro ini untuk membasmi nyamuk dari seluruh wilayah perkotaan. Mereka menargetkan 10 drone akan mampu membersihkan area seluas satu kilometer persegi dari serangga penghisap darah bersayap tersebut.

(Rahman Asmardika)