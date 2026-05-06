HOME OTOTEKNO TECHNO

DJI Lito Series Resmi Meluncur, Drone Ramah Pemula dengan Perekaman 4K dan Teknologi LiDAR

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |14:58 WIB
DJI Lito 1 dan Lito X1.
JAKARTA – DJI menghadirkan lini drone ramah pemula baru ke Indonesia dengan meluncurkan DJI Lito Series. Jajaran drone kamera entry-level ini hadir dalam dua model, yaitu Lito X1 dan Lito 1, yang menawarkan perangkat fotografi udara simpel dan mudah dengan harga yang cukup terjangkau.

Lito 1 diposisikan sebagai model yang lebih ekonomis, namun tetap menawarkan kualitas optik mumpuni dengan sensor CMOS 1/2 inci 48MP dan aperture f/1.8. Drone ini mampu menghasilkan foto hingga resolusi 8K dan video 4K yang tetap tajam saat dilakukan pemotongan (crop) atau pembesaran (zoom).

Sementara itu, Lito X1 sebagai varian premium dibekali sensor CMOS 1/1.3 inci dengan piksel efektif 48MP, aperture f/1.7, serta video HDR hingga 14 stops of dynamic range dan 10-Bit D-Log M. Kombinasi ini menghasilkan gambar kaya warna meski dalam kondisi minim cahaya.

Kedua drone ini mendukung sistem transmisi O4 DJI yang memungkinkan video feed 1080p tetap stabil, serta memiliki dukungan 4G opsional untuk konektivitas yang lebih baik di berbagai medan.

Seri Lito juga menghadirkan sistem keselamatan berlapis melalui Built-in Omnidirectional Vision System. Sistem ini secara aktif mendeteksi dan menghindari rintangan seperti dinding dari segala arah. Khusus untuk Lito X1, DJI menyematkan teknologi Forward-facing LiDAR yang memberikan persepsi jarak jauh lebih presisi dibandingkan sensor standar, memungkinkan drone terbang dengan aman di lingkungan yang sangat kompleks sekalipun.

Kedua drone ini dilengkapi dengan fitur pelacakan subjek ActiveTrack yang stabil meski subjek bergerak hingga kecepatan 12 m/s. Pengguna juga dapat memanfaatkan mode otomatis seperti QuickShots, MasterShots, Hyperlapse, dan Panorama untuk menghasilkan gerakan kamera sinematik hanya dengan satu klik.

Fitur QuickTransfer via Wi-Fi 6 memungkinkan pengiriman data ke smartphone dengan kecepatan hingga 50 MB/s. Lito X1 juga sudah dibekali penyimpanan internal yang cukup besar, yakni 42GB.

Daya tahan menjadi salah satu keunggulan utama seri Lito ini, dengan waktu terbang hingga 36 menit dan ketahanan angin hingga 10,7 m/s.

 

