Insta360 Hadirkan Pengalaman Langsung Antigravity A1, Drone 360 8K Pertama di Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |22:12 WIB
JAKARTA – Antigravity A1 diperkenalkan ke pasar Indonesia sebagai drone 360 8K pertama pada akhir tahun lalu. Kini Insta360 bersama PT Denka Pratama Indonesia menghadirkan kesempatan bagi komunitas kreator, drone enthusiast, serta media untuk merasakan langsung pengalaman menggunakan Antigravity A1 melalui Antigravity A1 Community Gathering.

“Setelah peluncuran resmi Antigravity A1 di Indonesia, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan personal kepada komunitas serta media. Melalui gathering ini, kami ingin menunjukkan bagaimana teknologi ‘fly first, frame later’ benar-benar mengubah cara orang menciptakan konten,” ujar Fadil, Brand Manager Insta360 Indonesia.

Para peserta diberikan kesempatan eksklusif untuk mencoba langsung Antigravity A1, termasuk pengalaman menggunakan Vision Goggles yang menghadirkan perspektif FPV 360 derajat secara real-time. Pengguna dapat mengontrol drone hanya dengan gerakan kepala dan tangan, menciptakan pengalaman terbang yang imersif dan intuitif.

Fitur unggulan seperti FreeMotion Mode juga diperkenalkan secara langsung, memungkinkan pengguna menerbangkan drone tanpa joystick konvensional. Cukup dengan gesture sederhana menggunakan Grip Controller, siapa pun—termasuk pemula—dapat langsung mengendalikan drone dengan mudah.

 

