Ramaikan Segmen Kamera Gimbal Pocket, Insta360 Luna Segera Hadir dengan Dual Camera Telephoto

JAKARTA – Insta360 bersiap memasuki persaingan di pasar kamera gimbal pocket dengan menghadirkan Insta360 Luna. Insta360 Luna Series hadir sebagai seri kamera gimbal dengan dua varian, yakni Luna Pro dan Luna Ultra, yang mengusung pendekatan berbeda dalam pengambilan gambar.

Insta360 Luna akan bersaing di segmen perangkat ringkas dengan kemampuan imaging yang lebih fleksibel, seperti DJI Osmo Pocket 4.

Salah satu fitur Insta360 Luna yang paling mencuri perhatian adalah penggunaan sistem dual-camera yang dipadukan dengan lensa telefoto, memungkinkan pengguna mengambil gambar dari berbagai perspektif, mulai dari wide hingga jarak jauh dalam satu perangkat. Pendekatan ini menjadi menarik karena berbeda dengan generasi terbaru kamera gimbal pocket saat ini yang masih mengandalkan konfigurasi single camera.

Selain sistem kamera, sejumlah bocoran juga mengindikasikan kemungkinan desain yang lebih fleksibel pada Luna, termasuk potensi modul kamera yang dapat dipisahkan dari gimbal. Jika terealisasi, pendekatan ini dapat membuka skenario penggunaan baru, seperti pengambilan gambar dari sudut sempit, mounting di berbagai posisi, hingga penggunaan wearable.

Dari sisi spesifikasi, Luna disebut akan membawa peningkatan seperti sensor 1 inci, aperture F1.8, serta focal length variabel untuk kebutuhan framing yang lebih dinamis. Dukungan warna 10-bit juga diharapkan hadir untuk menghasilkan gradasi yang lebih halus dan natural.

Insta360 Luna Pro hadir dengan konfigurasi single-lens, sementara varian Luna Ultra dibekali dual-lens system dengan kemampuan telefoto sebagai fitur utama. Perangkat ini juga tampil dengan desain dual-tone color dan disebut akan hadir dalam dua pilihan warna saat resmi diluncurkan.