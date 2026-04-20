DJI Luncurkan Kamera Gimbal Saku Osmo Pocket 4, Cek Fitur dan Harganya

JAKARTA - DJI meluncurkan kamera gimbal saku edisi terbarunya, Osmo Pocket 4, di Indonesia. Kamera gimbal ikonik ini hadir dengan sejumlah peningkatan signifikan pada sektor imaging dan kecerdasan buatan, menjadikannya pilihan bagi kreator yang membutuhkan kualitas visual profesional dalam genggaman.

Kualitas Visual Sinematik dan Performa Low-Light

Mengandalkan sensor CMOS 1 inci dengan aperture f/2.0, Osmo Pocket 4 mampu menghasilkan gambar yang jernih meski dalam kondisi minim cahaya. Kamera ini mendukung perekaman 4K/240fps yang dramatis, serta dilengkapi 14 stops dynamic range dan profil warna 10-bit D-Log untuk merekam gambar dengan gradasi warna yang kaya, serta skin tone yang terlihat halus dan natural.

Fitur Cerdas dengan Teknologi Tracking Terbaru

DJI menyematkan teknologi pelacakan terbaru, ActiveTrack 7.0, yang tetap fokus pada subjek bahkan saat menggunakan zoom 4x. Sistem stabilisasi tiga sumbu (three-axis stabilization) memastikan video tetap stabil tanpa guncangan meski direkam sambil berjalan. Selain itu, fitur baru seperti Subject Lock Tracking dan kontrol gestur memudahkan pengambilan gambar sinematik hanya dengan satu tangan.

Desain Intuitif dan Performa Baterai

Osmo Pocket 4 dirancang untuk mempercepat proses kreatif. Cukup putar layar untuk mulai merekam secara instan. Di bawah layar, terdapat dua tombol baru: Zoom button untuk akses cepat ke zoom 2x atau 4x, serta Custom Preset button yang bisa diatur sesuai preferensi pengguna.

Dengan memori internal 107GB, kamera ini mampu merekam lebih banyak konten tanpa bergantung pada memori eksternal. Daya baterainya mampu mendukung perekaman selama 240 menit, dan didukung fitur fast charging yang dapat mengisi daya hingga 80% hanya dalam 18 menit.

Fitur pendukung lainnya meliputi: