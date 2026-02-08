DJI RS 5 Resmi Diluncurkan di Indonesia, Cek Fitur dan Spesifikasinya

JAKARTA - Erajaya Active Lifestyle (ERAL), mitra resmi dan distributor DJI di Indonesia, resmi meluncurkan DJI RS 5, gimbal kamera generasi terbaru brand terkemuka ini, di Indonesia. DJI RS 5 dirancang untuk mendukung kebutuhan produksi konten modern dengan stabilitas tinggi, workflow lebih efisien, serta fleksibilitas bagi videografer independen maupun kreator profesional.

Sebagai bagian dari lini Ronin Series, DJI RS 5 hadir dengan bobot ringan 1,46 kg, mampu menopang kamera hingga 3 kg, serta motor dengan torsi 50% lebih kuat. Gimbal ini juga dilengkapi Smart Tracking Module untuk melacak subjek hingga 10 meter, serta fitur Indikator Sumbu Z yang meminimalisir guncangan vertikal.

Dari sisi daya, baterai DJI RS 5 mendukung fast charging dengan waktu isi penuh sekitar satu jam, bertahan hingga 14 jam, dan bisa diperpanjang sampai 30 jam dengan BG70 High Capacity Battery Grip.