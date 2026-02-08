Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

DJI RS 5 Resmi Diluncurkan di Indonesia, Cek Fitur dan Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |16:13 WIB
DJI RS 5 Resmi Diluncurkan di Indonesia, Cek Fitur dan Spesifikasinya
DJI RS 5.
JAKARTA - Erajaya Active Lifestyle (ERAL), mitra resmi dan distributor DJI di Indonesia, resmi meluncurkan DJI RS 5, gimbal kamera generasi terbaru brand terkemuka ini, di Indonesia. DJI RS 5 dirancang untuk mendukung kebutuhan produksi konten modern dengan stabilitas tinggi, workflow lebih efisien, serta fleksibilitas bagi videografer independen maupun kreator profesional.

Sebagai bagian dari lini Ronin Series, DJI RS 5 hadir dengan bobot ringan 1,46 kg, mampu menopang kamera hingga 3 kg, serta motor dengan torsi 50% lebih kuat. Gimbal ini juga dilengkapi Smart Tracking Module untuk melacak subjek hingga 10 meter, serta fitur Indikator Sumbu Z yang meminimalisir guncangan vertikal.

Dari sisi daya, baterai DJI RS 5 mendukung fast charging dengan waktu isi penuh sekitar satu jam, bertahan hingga 14 jam, dan bisa diperpanjang sampai 30 jam dengan BG70 High Capacity Battery Grip.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
