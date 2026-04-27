DJI Avata 360 Resmi Meluncur di Indonesia, Drone 360 dengan Perekaman 8K 60fps

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |17:06 WIB
DJI Avata 360 Resmi Meluncur di Indonesia, Drone 360 dengan Perekaman 8K 60fps
DJI Avata 360.
JAKARTA – DJI resmi meluncurkan drone 360 perdananya, Avata 360, di Indonesia pada akhir pekan lalu. Avata 360 dirancang sebagai drone bagi pemula maupun profesional yang ingin menangkap seluruh gambar dalam satu kali penerbangan untuk kemudian dirangkai sesuai keinginan.

Avata 360 menggunakan sensor 1/1.1 inci CMOS yang mampu menghasilkan video 8K 60fps HDR dalam mode 360 serta foto hingga 120MP. Dengan lensa 360, pengguna dapat mengambil foto dan video dari segala sudut dalam sekali klik tanpa perlu pusing memikirkan pembingkaian (framing). Hasil rekaman tersebut kemudian dapat diproses ulang (reframe), dipilih dari berbagai sudut, dan dirangkai menjadi video yang utuh dan menarik.

DJI juga menyematkan teknologi transmisi O4+ yang memberikan sinyal kuat, bahkan saat melewati rintangan seperti gedung tiga lantai, sehingga memungkinkan siaran langsung (live feed) gambar yang stabil.

DJI Avata 360.

Avata 360 dapat dikendalikan dengan aman menggunakan Goggles maupun remote control (RC). DJI menyertakan teknologi Omnidirectional Obstacle Sensing yang tetap berfungsi optimal pada malam hari, membuat navigasi menjadi lebih mudah. Selain itu, terdapat fitur cerdas seperti ActiveTrack 360° dan Spotlight Free.

Drone seberat 455 gram ini memiliki waktu terbang hingga 23 menit. Untuk urusan teknis, tersedia penyimpanan internal sebesar 42 GB yang dapat ditambah menggunakan SD card, serta dukungan Wi-Fi 6 untuk mempercepat transfer data. DJI juga memberikan opsi penggantian lensa depan secara terpisah jika terjadi kerusakan.

 

