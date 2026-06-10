Harga BBM Naik, Ini 10 Tips Hemat Bensin saat Berkendara

JAKARTA - Ada sejumlah tips untuk menghemat konsumsi BBM saat berkendara. Hal ini agar dapat meminimalkan pengeluaran untuk bensin di saat harga BBM naik.

Diketahui, harga BBM nonsubsidi Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green juga naik Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.



Dengan naiknya harga BBM tersebut, pengemudi harus bisa menghemat konsumsi bahan bakar. Berikut 10 tips agar pengemudi bisa hemat bensin, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (10/6/2026):

1. Jaga Kecepatan Stabil

Kecepatan naik-turun ekstrem membuat mesin boros. Kecepatan stabil 60–80 km/jam adalah titik efisiensi ideal. Di tol, manfaatkan cruise control agar kecepatan konstan tanpa harus sering menekan gas.

2. Rutin Periksa Tekanan Ban

Ban yang kurang angin tidak hanya membuat kendaraan sulit dikendalikan, tetapi juga membuat mesin bekerja lebih keras. Akibatnya, konsumsi bahan bakar bisa naik 3–5 persen. Karena itu, periksa tekanan ban setidaknya dua minggu sekali, terutama sebelum perjalanan jauh.

3. Gunakan Gigi Sesuai Kecepatan

Pada mobil transmisi manual, penggunaan gigi yang tidak sesuai kecepatan dapat menyebabkan mesin tersendat. Misalnya, tetap pakai gigi 2 saat melaju 50 km/jam sama seperti berlari sambil membawa beban berat.

4. Gunakan Fitur Eco Mode

Eco Mode mengatur respon gas dan transmisi agar mesin bekerja lebih hemat dengan akselerasi lembut, cocok dipakai di kota atau rute padat.